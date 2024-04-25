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«Нафтогаз» назвал цену на газ для населения с 1 мая

«Нафтогаз» назвал цену на газ для населения с 1 мая

НАК «Нафтогаз» еще на год продлила действие фиксированного тарифа на газоснабжение для домохозяйств. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» бесперебойно и стабильно обеспечивает газом 12,4 млн украинских домохозяйств. Все эти клиенты получают голубое топливо в соответствии с годовым тарифным планом «Фиксированный». Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2024 года до 30 апреля 2025 года включительно, — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

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Ранне в «Нафтогазе» сообщали, что компания достигла наибольшей суточной добычи с декабря 2018 года. По итогам февраля 2024 года компания получила 38,54 млн кубометров товарного газа.

Такого результата удалось достичь благодаря введению в эксплуатацию рекордного количества новых скважин, среди которых значительное количество — высокодебитные, то есть дают более 100 тыс. кубометров газа в сутки.

«Только в начале 2024 года нам уже удалось запустить три высокодебитные скважины, которые вместе дают 800 тыс. кубометров газа в сутки», — сказал председатель правления Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как рассчитывается абонплата за доставку газа.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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