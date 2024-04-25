Новости Одессы и Одесской области

В помощи нуждается врач из Одесской области, получивший инвалидность на войне

В помощи нуждается врач из Одесской области, получивший инвалидность на войне

Врачу Белгород-Днестровской больницы Владимиру Михайловичу Дмитриеву, который с первого дня войны спасал наших бойцов, нужна помощь. Мужчину прооперировали в Одессе, в дальнейшем его ждет курс химиотерапии.

Об этом в Фейсбук сообщила депутат Белгород-Днестровского городского совета Оксана Соколенко.

Владимир Михайлович – участник боевых действий, участник АТО (2014 – 2015 годы), инвалид войны III группы. С начала полномасштабного вторжения врач мобилизовался, чтобы помогать нашим воинам. А сейчас он сам нуждается в нашей с вами помощи.

Вчера Владимира Михайловича экстренно прооперировали в одесской клинике Святой Екатерины – удалили одну опухоль. В дальнейшем мужчину ждет курс химиотерапии.

Перечислить посильную сумму средств можно на карту:

5168742240787451 ПриватБанк.

«Одна чашка кофе может спасать жизнь. Прошу о помощи», – написала Оксана Соколенко.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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