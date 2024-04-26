Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 26-28 апреля: пивной фестиваль, бесплатные выставки и концерты

Афиша Одессы на 26-28 апреля: пивной фестиваль, бесплатные выставки и концерты

Последние выходные апреля пройдут со вкусом пива. Достаточно неожиданно, ведь мы привыкли, что пивные фестивали обычно проходят в октябре. Но организаторы решили, что за зиму люди соскучились по посиделкам за бокалом пенистого и свежего напитка.

А еще, кроме этого, параллельно состоится Детский уикенд от БФ «Тримай» и День поддержки животных, во время которого можно будет найти верного четырехлапого друга.

Что: Пишем по-украински. Благотворительный мастер класс
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 26 апреля, 14:00

Что: Odesa Beer Fest
Где: Городской сад
Когда: 26-28 апреля, 15:00 – 22:00

Что: Детский уикенд от БФ «Тримай»
Где: Городской сад
Когда: 26-28 апреля, 16:00 – 22:00

Что: Джазовая академия. Вечер джазовых импровизаций Сергея Терентьева
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 26 апреля, 17:00

Что: American English Club
Где: Греческая, 1-я, America House Odesа
Когда: 26 апреля, 18:30
Register https://bit.ly/3WgAgTE

Что: Romanticismo: Sonata da camera
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 27 апреля, 12:30

Что: Презентация книги «Известные греки Одессы»
Где: Онлайн
Когда: 27 апреля, 15:00
Регистрация https://us06web.zoom.us/…/tZUqfuipqj0pGtEbVQPgxows1ViiM…

Что: Ироническая Одесса 3
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 27 апреля, 16:00

Что: Творческий вечер юмора и поэзии Анатолия Мокряка
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 апреля, 17:00

Что: Концерт духового оркестра ОНМА
Где: Новосельского, 63, ОНМА
Когда: 28 апреля, 18:00

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua