Афиша Одессы на 26-28 апреля: пивной фестиваль, бесплатные выставки и концерты

А еще, кроме этого, параллельно состоится Детский уикенд от БФ «Тримай» и День поддержки животных, во время которого можно будет найти верного четырехлапого друга.

Что: Пишем по-украински. Благотворительный мастер класс

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 26 апреля, 14:00



Что: Odesa Beer Fest

Где: Городской сад

Когда: 26-28 апреля, 15:00 – 22:00



Что: Детский уикенд от БФ «Тримай»

Где: Городской сад

Когда: 26-28 апреля, 16:00 – 22:00



Что: Джазовая академия. Вечер джазовых импровизаций Сергея Терентьева

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 26 апреля, 17:00



Что: American English Club

Где: Греческая, 1-я, America House Odesа

Когда: 26 апреля, 18:30

Register https://bit.ly/3WgAgTE



Что: Romanticismo: Sonata da camera

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 27 апреля, 12:30



Что: Презентация книги «Известные греки Одессы»

Где: Онлайн

Когда: 27 апреля, 15:00

Регистрация https://us06web.zoom.us/…/tZUqfuipqj0pGtEbVQPgxows1ViiM…



Что: Ироническая Одесса 3

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 27 апреля, 16:00



Что: Творческий вечер юмора и поэзии Анатолия Мокряка

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 28 апреля, 17:00



Что: Концерт духового оркестра ОНМА

Где: Новосельского, 63, ОНМА

Когда: 28 апреля, 18:00

