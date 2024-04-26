Афиша Одессы на 26-28 апреля: пивной фестиваль, бесплатные выставки и концерты

Последние выходные апреля пройдут со вкусом пива. Достаточно неожиданно, ведь мы привыкли, что пивные фестивали обычно проходят в октябре. Но организаторы решили, что за зиму люди соскучились по посиделкам за бокалом пенистого и свежего напитка.
А еще, кроме этого, параллельно состоится Детский уикенд от БФ «Тримай» и День поддержки животных, во время которого можно будет найти верного четырехлапого друга.
Что: Пишем по-украински. Благотворительный мастер класс
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 26 апреля, 14:00
Что: Odesa Beer Fest
Где: Городской сад
Когда: 26-28 апреля, 15:00 – 22:00
Что: Детский уикенд от БФ «Тримай»
Где: Городской сад
Когда: 26-28 апреля, 16:00 – 22:00
Что: Джазовая академия. Вечер джазовых импровизаций Сергея Терентьева
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 26 апреля, 17:00
Что: American English Club
Где: Греческая, 1-я, America House Odesа
Когда: 26 апреля, 18:30
Register https://bit.ly/3WgAgTE
Что: Romanticismo: Sonata da camera
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 27 апреля, 12:30
Что: Презентация книги «Известные греки Одессы»
Где: Онлайн
Когда: 27 апреля, 15:00
Регистрация https://us06web.zoom.us/…/tZUqfuipqj0pGtEbVQPgxows1ViiM…
Что: Ироническая Одесса 3
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 27 апреля, 16:00
Что: Творческий вечер юмора и поэзии Анатолия Мокряка
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 апреля, 17:00
Что: Концерт духового оркестра ОНМА
Где: Новосельского, 63, ОНМА
Когда: 28 апреля, 18:00