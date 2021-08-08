Умер Александр Ройтбурд – директор Одесского художественного музея и знаменитый художник

Александру Ройтбурду было 59 лет. Точную причину смерти пока не называют, но известно, что художник в последние годы жаловался на плохое самочувствие.

Первыми о смерти мастера сообщили на своих страницах в Facebook режиссёр Олег Сенцов и журналист Катерина Сергацкова.

Художник жил и работал в Одессе и Киеве.

В 2017 году Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Но депутаты Одесского облсовета долго отказались утверждать его кандидатуру.

В 2014 году Ройтбурд был участником одесского Евромайдана. На местных выборах 2020-го он стал депутатом Одесского облсовета от Евросолидарности.

В своем последнем интервью Ройтбурд жаловался на проблемы со здоровьем и сном. Журналисты отмечали, что художник сильно похудел.

Коллектив “Одесской Жизни” выражает свои соболезнования близким Александра Ройтбурда.

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