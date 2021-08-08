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«Ро — наш бро…»: одесситы приходят в Худмузей со слезами и цветами

«Ро — наш бро…»: одесситы приходят в Худмузей со слезами и цветами

Августовское воскресенье в Одесском художественном музее сегодня полнится слезами и словами скорби: одесситы приходят сюда, чтобы молча постоять у портрета безвременно ушедшего из жизни Александра Ройтбурда.

Да, воскресное утро 8 августа началось со скорбного известия: на шестидесятом году ушел из жизни одесский художник, директор Худмузея Александр Ройтбурд.

Многие одесситы, узнав об этом, пришли к зданию Худмузея на ул. Софиевской. Там во дворе с утра появился скорбный уголок — в память об Александре Ройтбурде. Портрет улыбающегося художника в траурной ленте, цветы…

Многие не скрывают слез, у тех, кто пришел сюда, дрожит голос, люди говорят: «Мы в шоке, поверить невозможно».

Это большая потеря и для всей Украины, и, конечно, для Одессы, для всей интеллигенции. Александр был не просто художником и прекрасным человеком, но и большим реформатором. Это невосполнимая утрата. Мы всей семьей пришли сегодня в Музей, чтобы почтить его память,

— говорит волонтер Антонина Селина.

Антонина Селина

Антонина Селина

Он очень много сделал для города, внес много прекрасных преобразований в наш Худмузей. Когда сегодня утром узнала, что его не стало, поначалу вообще поверить не могла. Потом в Музей приехала,

— говорит одесситка Татьяна Комарова.

Татьяна Комарова

Татьяна Комарова

Одесситы в соцсетях выражают свою скорбь в связи с уходом из жизни Александра Ройтбурда.

«Саша… Нет слов… Только боль…», — пишет одесский скульптор Михаил Рева.

«Тяжка та непоправна втрата для України та Одеси. Дуже шкода. Спочивайте з Миром, Олександре! Вічна Пам’ять!», — пишет руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергій Гуцалюк.

Депутат Одесского горсовета Петр Обухов, вспоминая о большом украинском художнике, напомнил, как во время многолюдного митинга у стен Одесской облгосадминистрации в августе 2019 года в поддержку Александра Ройтбурда на должности директора Худмузея люди скандировали и писали на плакатах: «Ро — наш бро» («Ройтбурд —  наш брат»).

Удивительно: этот митинг проходил ровно (без одного дня) два года тому назад — 7 августа 2019 года…

Напомним, что 8 августа умер знаменитый одесский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Ранее Александр Ройтбурд рассказал «Одесской жизни» о начале творческого пути, причинах, заставивших его побороться за должность директора музея и поделился своим видением развития города.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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