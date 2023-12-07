Знаменитый украинский певец назвал лучшие благотворительные фонды: среди них два одесских

Об этом Вакарчук сообщил в письме на своей странице в Instagram в Международный день волонтеров

Первый среди них – это известный не только в Одессе и Украине, но и за ее пределами благотворительный фонд «Корпорация монстров». Фонд стал известен задолго до войны. Его руководительница Екатерина Ножевникова открывала собрание для помощи больным людям и детям.

Особый вклад фонд внес во время времен, когда жизнь многих одесситов зависела от фонда.

С началом полномасштабной войны «монстры» встали на военные рельсы и начали закупать все необходимое военным на фронт и в госпитале — от тактической медицины — до дронов-камикадзе.

Согласно отчетности на конец первого полугодия, среди крупных благотворительных фондов, оказывающих помощь ВСУ с начала полномасштабного вторжения России, одесский фонд «Корпорация монстров» попал на 9-ю строчку рейтинга.

Доверие к фонду есть не только у одесситов, но и через океан. В Нью-Йорке две одесситки устроили благотворительное мероприятие, чтобы помочь украинским военным. А собранные средства направили в фонд «Корпорация монстров».

Второй фонд – это пока малоизвестный фонд «Хвиля 91». Он появился с началом вторжения россиян в Украину. И занялся изготовлением дронов-камикадзе в Украине. Волонтеры фонда построили фабрику в сжатые сроки и уже через полгода после начала войны наладили производство дронов.

Также фонд «Хвиля 91» только за год своего существования закупил материального обеспечения для военных на 127 млн ​​гривен.