Новости Одессы и Одесской области

Знаменитый украинский певец назвал лучшие благотворительные фонды: среди них два одесских

Знаменитый украинский певец назвал лучшие благотворительные фонды: среди них два одесских

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук назвал собственный рейтинг благотворительных фондов Украины, которые приближают нашу победу. В его перечень попали два одесских благотворительных фонда.

Об этом Вакарчук сообщил в письме на своей странице в Instagram в Международный день волонтеров

Первый среди них – это известный не только в Одессе и Украине, но и за ее пределами благотворительный фонд «Корпорация монстров». Фонд стал известен задолго до войны. Его руководительница Екатерина Ножевникова открывала собрание для помощи больным людям и детям.

БФ

Особый вклад фонд внес во время времен, когда жизнь многих одесситов зависела от фонда.

С началом полномасштабной войны «монстры» встали на военные рельсы и начали закупать все необходимое военным на фронт и в госпитале — от тактической медицины — до дронов-камикадзе.

Согласно отчетности на конец первого полугодия, среди крупных благотворительных фондов, оказывающих помощь ВСУ с начала полномасштабного вторжения России, одесский фонд «Корпорация монстров» попал на 9-ю строчку рейтинга.

Читайте также: В Одессе срочно собирают средства на турникеты для военных: как помочь

Доверие к фонду есть не только у одесситов, но и через океан. В Нью-Йорке две одесситки устроили благотворительное мероприятие, чтобы помочь украинским военным. А собранные средства направили в фонд «Корпорация монстров».

Второй фонд – это пока малоизвестный фонд «Хвиля 91». Он появился с началом вторжения россиян в Украину. И занялся изготовлением дронов-камикадзе в Украине. Волонтеры фонда построили фабрику в сжатые сроки и уже через полгода после начала войны наладили производство дронов.

БФ

Также фонд «Хвиля 91» только за год своего существования закупил материального обеспечения для военных на 127 млн ​​гривен.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить