В Южном потратят 15 миллионов гривен на разработку сомнительного плана

Тендер по выбору подрядчика, который разработает план пространственного развития громады объявило управление архитектуры Южного в начале сентября 2023 года. И завершило, заключив договор на выполнение работ еще до момента официальной закупки с компанией-однодневкой, которая была создана за 4 дня до так называемого аукциона.

Об этом сообщается на площадке госзакупок Prozorro.

Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

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Интересно, что договор с подрядной фирмой – консорциумом «Бюро землеустроительных услуг», являвшейся единственным участником тендера и ставшим в итоге победителем, был подписан 23 октября, за три дня до сессии Южного горсовета, где принимали этот вопрос. Сама же фирма была создана за четыре дня до объявления закупки.

Отметим, что во время последней сессии Южного горсовета, 26 октября, стало известно, что в этом году из бюджета города планируется выделить 10 млн грн, другие средства – в следующем году. Однако и эту сумму заказчик считает неокончательной, еще 1,5 млн грн предполагалось выделить дополнительно.

Глава благотворительного фонда «Корпорация Монстров» Екатерина Ножевникова заявила, что тратить миллионы на разработку плана развития ОТГ во время военного положения – неуместно. По ее словам, ситуацией уже занимаются в УБЭП и прокуратуре.

«Надеюсь, выводы все уже сделали и больше идиотских тендеров не будет. Но посмотрим. Просыпайтесь уже господа. Война уже давно здесь», – отметила волонтер.

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