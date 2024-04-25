Нацгвардейцу, который расстрелял 10 человек в Днепре, оглашен приговор

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Нацгвардейца Артема Рябчука из села Броска Измаильского района Одесской области судили по 7 статьям.

Прокуроры доказали, что 27 января 2022 года военнослужащий был включен в состав охраны территории государственного предприятия «Южмаш» в Днепре. Ночью он похитил оружие из оружейной и открыл огонь.

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В результате стрельбы погибли четверо его сослуживцев и работница предприятия. Еще пятеро нацгвардейцев получили ранения различной степени тяжести.

После совершенного стрелок скрылся с места несения службы, с собой забрал оружие. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Приговор суда стрелок ожидал под стражей.

Нацгвардейцу назначено наказание — пожизненное лишение свободы. В суде он полностью признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у родных погибших.

Что известно о стрелке

Следствием установлено, что во время срочной службы Артем Рябчук имел конфликт с другими военнослужащими. Он несколько раз он был свидетелем ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военных сформировалось к нему негативное отношение. После очередного словесного спора он решил решить свой вопрос с помощью оружия.

Стрельба произошла 27 января 2022 года в 03:40. В тот день 21-летний Артем Рябчук взял табельное оружие из хранилища и расстрелял четырех нацгвардейцев из караула и одну гражданскую женщину-вахтершу. Еще пять человек получили ранения. После этого он пытался убежать с автоматом Калашникова, но его поймали в тот же день.

В ходе следствия Артем отказался от всех показаний и утвержлал, что дал их «под принуждением и угрозами».

В рамках уголовного производства проведены десятки экспертиз, в том числе стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что солдат не имел расстройств с психикой и действовал полностью сознательно.