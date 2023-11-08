В Одессе срочно собирают средства на турникеты для военных: как помочь

Об этом сообщила глава БФ «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова на своей странице facebook.

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По словам Катерины, по количеству полученных ежедневных запросов турникеты находятся на втором месте, на первом месте — дроны. Пять тысяч турникетов, которые два месяца назад были куплены волонтерами за средства благотворителей, закончились.

«Я знаю, что все финансово истощены. Но если мы перестанем помогать войску, то нас самих не станет.

Так что покупая турникет военном, вы по сути приобретаете себе жизнь и будущее. Ибо многие из тех, кто получает ранение, возвращаются на фронт, если его спасут. Возвращаются даже некоторые из тех, кто потерял конечность, но не потерял жизнь. Именно благодаря турникету», — написала волонтер.

Турникет – современное, компактное и высокоэффективное средство для остановки кровотечений любого типа и интенсивности. Он подходит для применения в домашних, амбулаторных и военно-полевых условиях. Жгут имеет вид ремня со специальным карабином регулировки плотности затягивания. Фиксация липучкой позволяет применить жгуты турникеты в самых экстремальных условиях даже одной рукой. Их можно использовать при любой погоде. Если вовремя остановить кровотечение, это может спасти человеку конечность или даже жизнь.

На 3,5 тыс. турникетов необходимо собрать 2 млн грн. Более 200 тысяч грн — уже собрано.

Директор благотворительного фонда «Корпорация монстров» предоставила реквизиты, по которым можно приобщиться для помощи военным:

https://send.monobank.ua/jar/3ubHCkUg3x

PayPal [email protected]

PayPal [email protected] БФ «Корпорація Монстрів», ЄДРПОУ 41569293, IBAN UA143282090000026005000021786 АБ «Південний», МФО 328209

Также можно сделать перевод на сайте monstrov.org.