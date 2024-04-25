В Одессе демонтируют летние площадки кафе

Будут демонтированы четыре незаконных террасы: две в центре города, одна на Таирово и одна Черемушках.

Мэр Геннадий Труханов отметил, что владельцы этих заведений, несмотря на заключенные договоры аренды земельного участка в которых четко определены границы летних террас, грубо нарушают правила. Они устанавливают столы и другие элементы заведений на значительно большей площади, чем разрешено. Это приводит к тому, что тротуары становятся опасными и неудобными для пешеходов, заставляя их выходить на проезжую часть.

«Мы неоднократно обращались к владельцам с предупреждениями и просьбами устранить нарушения, но, к сожалению, они их игнорируют», – подчеркнул Труханов. «Поэтому мы вынуждены принимать решительные меры — демонтировать незаконные сооружения.»

Демонтажу подлежат летние площадки по следующим адресам:

ул. Старопортофранковский угол ул. Разумовской;

ул. Екатерининская, 8/10;

ул. Академика Королева;

ул. Космонавтов, 64.

Мэр подчеркнул, что городские власти не намерены вредить бизнесу, но и не могут позволить нарушать нормы и создавать опасные ситуации для горожан.

«Бизнес должен развиваться, но в рамках закона и с уважением к людям», – резюмировал Труханов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что вдоль прибрежной полосы реки Днестр в Одесской области снесут рыболовные сооружения, которые неизвестные дельцы соорудили без разрешения.

Еще мы рассказывали о том, как владелец квартиры на ул. Генерала Петрова нарастил балкон. без разрешительных документов. Но конструкцию пришлось снести – таково распоряжение Киевской райадминистрации Одесского горсовета.

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Фото иллюстративное, автор — Freepic