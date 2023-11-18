«Это просто вандализм»: Екатерина Ножевникова прокомментировала утренний инцидент с Пушкиным

Напомним, субботним утром 18 ноября во время проведения ставшей уже традиционной в Одессе акции-пикета у здания мэрии против несвоевременных закупок кто-то облил красной краской памятник Пушкину.

Как рассказала Екатерина Ножевника на своей странице в Facebook, одесситы как обычно собрались «на кофе» сегодня утром несмотря на то, что поначалу из-за штормовой погоды мероприятие предполагалось отменить.

Начало акции волонтер не застала, так как ей необходимо было быть возле Замка монстров, чью судьбу сейчас решает Фонд госимущества.

«Когда я приехала на Думскую, люди еще стояли. мы пять минут пообщались, я рассказала какие хорошие новости, сколько уже получилось, какие дальнейшие планы и действия и что есть свет в конце тоннеля все же и уехала на работу.

Но выяснилось, что кто-то пришел туда и облил краской памятник Пушкину.

Тот, кто это сделал – провокатор и просто перечеркнул все, что мы там делали три месяца.

Вы намеренно это сделали, чтобы дискредитировать нас, или вы просто дураки, не знаю… Но это просто вандализм»,

– написала Ножевникова.

Она напомнила, что вопрос с переносом этого памятника до сих пор остается дискуссионным.

«Но вот такой вандализм – это просто днище. Зачем вы это сделали?

И почему никто не остановил это?»,

– задается вопросами волонтер.

При этом она добавила, что такие истории – не о ней и не о ее соратниках, поскольку они вышли на Думскую площадь защищать, а не разрушать. А те, кто это сделал, поставил под угрозу всю ее идею и действия.

«Случилось то, чего я боялась все эти месяцы. Что сделают что-то такое, что потянет за собой другие события. Я боялась провокаций со стороны власти, но беда пришла с другой стороны.

Просто стыд.

Я буду думать теперь, выходить ли туда и дальше. Ибо завтра кто-то решит принести шины либо поджечь стоящую рядом Пушку.

Почему у нас всегда есть люди, которые обязательно все осквернят?»,

– недоумевает глава «Корпорации монстров».

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