В воскресенье, 17 октября, в одесском кафе «Чердак» на проспекте Шевченко внезапно умер подросток.

Об инциденте рассказали в соцсетях очевидцы происшествия.

Упал на пол и не очнулся

По словам свидетелей, инцидент случился около 20:00. 17-летний парень сидел с приятелями за столом, ничего не ел и не пил, в какой-то момент он начал говорить по телефону и вдруг «резко отключился» и упал на пол.

На место тут же вызвали скорую. Парня пытались спасти, но безуспешно.

«Мы сидели играли в мафию, он пришел поздоровался, стал ждать, когда закончим. Как закончили, объявили перерыв, мы вышли на перекур, парень, говорят, сидел общался по телефону, потом внезапно перестал, подумали, стало плохо, потерял сознание, ребята начали приводить его в чувство, до приезда скорой делали массаж сердца и искусственное дыхание, вызвали скорую, приехала одна, вкололи что-то, продолжали делать массаж сердца. Через время вызвали еще одну скорую, в общей сумме прошло часа 1,5 наверное. Родственники приехали через минут 20-30»,

– цитирует одного из очевидцев Телеграм-канал «Одесса как она есть».

По неподтвержденным данным, у парня были проблемы с давлением и щитовидной железой.

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Фото: Телеграм-канал «Одесса как она есть»