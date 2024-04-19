Новости Одессы и Одесской области

В Дунае возле причала утонул шкипер Дунайского пароходства

В Дунае возле причала утонул шкипер Дунайского пароходства

В Измаиле на реке Дунай недалеко от причала утонул шкипер «Украинского дунайского пароходства». Спасти мужчину не удалось.

Трагедия произошла во второй половине дня 18 апреля. Это случилось в шести метрах от причала.

По информации издания «Бессарабия INFORM», 66-летний шкипер подменной команды Украинского Дунайского пароходства при переходе с буксира на баржу подскользнулся и упал между ними, получив травмы, несовместимые с жизнью.

На место вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть.

Читайте также: Ужас на одесском кладбище: у одесситки исчез гроб с телом матери

Тело мужчины направили на судмедэкспертизу.

Полиция решает вопрос о начале досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины).

Ранее в речной порт Рени Одесской области принесло тело утонувшего румынского моряка.

 

 

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua