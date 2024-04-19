В Дунае возле причала утонул шкипер Дунайского пароходства

Трагедия произошла во второй половине дня 18 апреля. Это случилось в шести метрах от причала.

По информации издания «Бессарабия INFORM», 66-летний шкипер подменной команды Украинского Дунайского пароходства при переходе с буксира на баржу подскользнулся и упал между ними, получив травмы, несовместимые с жизнью.

На место вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть.

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Тело мужчины направили на судмедэкспертизу.

Полиция решает вопрос о начале досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины).

Ранее в речной порт Рени Одесской области принесло тело утонувшего румынского моряка.