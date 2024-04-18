Апрель по-одесски: расцвели кофейни, преобразились магазины (фоторепортаж)

Кажется, в этот по-летнему теплый одесский апрель не только природа пытается поднять нам настроение ранним цветением, солнышком (пусть даже с кратковременными дождями). Вы ведь, наверное, уже увидели, как преобразились разные заведения? Они расцвели, как и природа.
Ой, пожалуй, дело не только в рекламе! И даже не только в тех одесских «штучках», встречающихся нам почти на каждом шагу.
Улицы города поднимают настроение в эти трудные времена. Стараются, как могут. Не успели мы распрощаться с новогодней красотой одесских витрин, как вот вам – все убранство превратилось в почти летние. Да еще какое!
Вот и маленькие кофейни украсились целыми цветущими галереями. А где-то просто с нами шутят с помощью разных вещиц, которые тоже становятся украшениями. Пусть даже это маленькие перевернутые стульчики.
Ну а если рядом с каким-нибудь заведением есть хоть маленький «земельный участок», то он так украшен, что становится местом для фотосессии. Хоть на конкурс! К сожалению, не до конкурсов сейчас…
– Смотри, кофейня расцвела!.. – услышала на днях.
Действительно, расцвела. И не одна. И не только кофейня. Вы только присмотритесь, как все это выглядит! И это мы сделали лишь небольшую фотоподборку, проходя по улицам города…
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