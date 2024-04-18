Новости Одессы и Одесской области

Апрель по-одесски: расцвели кофейни, преобразились магазины (фоторепортаж)

Апрель по-одесски: расцвели кофейни, преобразились магазины (фоторепортаж)

Кажется, в этот по-летнему теплый одесский апрель не только природа пытается поднять нам настроение ранним цветением, солнышком (пусть даже с кратковременными дождями). Вы ведь, наверное, уже увидели, как преобразились разные заведения? Они расцвели, как и природа.

Ой, пожалуй, дело не только в рекламе! И даже не только в тех одесских «штучках», встречающихся нам почти на каждом шагу.

Одесские витрины весной, магазин
Одесские витрины весной, белые цветы
Одесские витрины весной, розовый фасад
Одесские витрины весной, елки-бутылки
Одесские витрины весной, палисадник

Улицы города поднимают настроение в эти трудные времена. Стараются, как могут. Не успели мы распрощаться с новогодней красотой одесских витрин, как вот вам – все убранство превратилось в почти летние. Да еще какое!

Вот и маленькие кофейни украсились целыми цветущими галереями. А где-то просто с нами шутят с помощью разных вещиц, которые тоже становятся украшениями. Пусть даже это маленькие перевернутые стульчики.

Одесские витрины весной, стульчик
Одесские витрины весной, столик
Одесские витрины весной, шарики
Одесские витрины весной, желтые цветы
Одесские витрины весной, розовые цветы

Ну а если рядом с каким-нибудь заведением есть хоть маленький «земельный участок», то он так украшен, что становится местом для фотосессии. Хоть на конкурс! К сожалению, не до конкурсов сейчас…

– Смотри, кофейня расцвела!.. – услышала на днях.

Действительно, расцвела. И не одна. И не только кофейня. Вы только присмотритесь, как все это выглядит! И это мы сделали лишь небольшую фотоподборку, проходя по улицам города…

Одесские витрины весной, лестница
Одесские витрины весной, зайчик
Одесские витрины весной, окна
Одесские витрины весной, букет
Одесские витрины весной, весенний декор

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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