Кот-талисман и нежная реклама: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 15 по 21 апреля?
15 апреля
Маленький магазинчик в тихом центре: вот вам пример «нежной рекламы» – с любовью к покупателям и продуктам и с юмором:
16 апреля
Рядом с Иудиным деревом в Горсаду только и слышно: «Как оно рано расцвело в этом году!» и «Какая красота!».
17 апреля
Летний апрель на Дерибасовской: а не пора ли на экскурсию по городу?
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18 апреля
В Одессе теперь можно встретить подорожные кафешки «нового формата». К слову, они еще и зеркальные:
19 апреля
Знакомьтесь: еще один талисман Нового базара. Это он внимательно всматривается, как ведут себя люди во время воздушной тревоги:
20 апреля
Апрельский день в Городском саду:
21 апреля
Вот никогда не знаешь, какой неожиданный арт-объект встретится тебе в Одессе. Этот мы нашлив Пале-Рояле:
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