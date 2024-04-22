Кот-талисман и нежная реклама: семь мгновений одесской недели

15 апреля

Маленький магазинчик в тихом центре: вот вам пример «нежной рекламы» – с любовью к покупателям и продуктам и с юмором:

16 апреля

Рядом с Иудиным деревом в Горсаду только и слышно: «Как оно рано расцвело в этом году!» и «Какая красота!».

17 апреля

Летний апрель на Дерибасовской: а не пора ли на экскурсию по городу?

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18 апреля

В Одессе теперь можно встретить подорожные кафешки «нового формата». К слову, они еще и зеркальные:

19 апреля

Знакомьтесь: еще один талисман Нового базара. Это он внимательно всматривается, как ведут себя люди во время воздушной тревоги:

20 апреля

Апрельский день в Городском саду:

21 апреля

Вот никогда не знаешь, какой неожиданный арт-объект встретится тебе в Одессе. Этот мы нашлив Пале-Рояле:

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