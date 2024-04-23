В Одесской области автослесарь решил покататься на машине клиента: дело кончилось смертью

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Автопроисшествие произошло в воскресенье, 21 апреля, около 20 часов в городе Белгород-Днестровский.

В полицию и «скорую» обратились горожане, которые обнаружили на одной из улиц сбитого 61-летнего мужчину. Мужчину госпитализировали в городскую больницу, где, к сожалению, от полученных травм он скончался.

Полицейские установили, что 26-летний местный житель, работая слесарем на станции технического обслуживания, без разрешения владельца взял прокатиться легковушку, которая находилась на обслуживании в автомастерской.

На этой машине он сбил пешехода, когда тот пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Убегая с места происшествия, молодой человек не справился с управлением, въехал в ограждение частного дома, покинул поврежденный автомобиль и пошел по дороге дальше.

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Полицейские сразу же разыскали водителя чуть дальше на той же улице, он был сильно пьян. Как выяснили правоохранители, содержание алкоголя в его организме превышало допустимую норму более чем в восемь раз.

Правонарушителю сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Автомобиль помещен на арестплощадку, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.