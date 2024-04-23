Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области автослесарь решил покататься на машине клиента: дело кончилось смертью

В Одесской области автослесарь решил покататься на машине клиента: дело кончилось смертью

В Белгороде Днестровском пьяный работник СТО угнал легковушку, на которой сбил пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался. А водитель, скрываясь с места происшествия,  влетел в забор частного двора.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Автопроисшествие произошло в воскресенье, 21 апреля, около 20 часов в городе Белгород-Днестровский.

В полицию и «скорую» обратились горожане, которые обнаружили на одной из улиц сбитого 61-летнего мужчину. Мужчину госпитализировали в городскую больницу, где, к сожалению, от полученных травм он скончался.

Полицейские установили, что 26-летний местный житель, работая слесарем на станции технического обслуживания, без разрешения владельца взял прокатиться легковушку, которая находилась на обслуживании в автомастерской.

На этой машине он сбил пешехода, когда тот пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Убегая с места происшествия, молодой человек не справился с управлением, въехал в ограждение частного дома, покинул поврежденный автомобиль и пошел по дороге дальше.

Читайте также: На Одесщине подарок отца убил 15-летнего подростка: пострадали двое людей

Полицейские сразу же разыскали водителя чуть дальше на той же улице, он был сильно пьян. Как выяснили правоохранители, содержание алкоголя в его организме превышало допустимую норму более чем в восемь раз.

Правонарушителю сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Автомобиль помещен на арестплощадку, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua