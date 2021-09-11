Под Одессой обворованный мужчина пришел в полицию и умер

Сегодня днем в Черноморском отделении полиции под Одессой скончался мужчина. Он обратился в полицию, так как стал жертвой воров.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, тело 39-летнего жителя Черноморска без признаков насильственной смерти обнаружили сегодня около трех часов дня в туалете отдела полиции №2 Одесского районного управления №2, что в Черноморске. Накануне у него украли кошелек в местном супермаркете. В какой-то момент мужчина попросился в уборную, где спустя несколько минут скончался. Его тело нашли полицейские и сразу же вызвали скорую. Медики констатировали смерть.

Предварительно, мужчина умер своей смертью. Тем не менее, начато служебное расследование. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Ранее сообщалось, что в Одессе обворовали народного депутата Украины от партии «Слуга Народа».

Фото: Криминальная Украина