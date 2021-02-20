В одесской электричке умер мужчина

Как сообщается в Facebook-группе «Жители села Выгода», после отправки от станции Усатово около 11:40, машинист поезда объявил по громкоговорителю, что в одном из вагонов стало плохо пассажиру и необходима помощь медиков. Но менее чем за 10 минут мужчина скончался.

Машинисты вызвали скорую, которая прибыла на станцию Дачное Одесской области. Из-за инцидента отправление электрички задержали.

Очевидцы также рассказали, что умер мужчина в возрасте 50-60 лет, который спал лежа на сиденьях. Неожиданно он задергался и упал на пол. На станции Дачное медики скорой помощи констатировали его смерть. Предварительно, мужчине стало плохо с сердцем.

В 13:32 пригородный поезд возобновил движение по маршруту в направлении станции Выгода.

На станції Дачне затримали приміський потяг Одеса – Вапнярка (ОНОВЛЕННЯ) На залізничній станції Дачне на Одещині… Опубликовано Жителі села Вигода Суббота, 20 февраля 2021 г.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сегодня ночью после ликвидации пожара в одной из квартир двухэтажного дома по улице Разумовского в Одессе нашли труп 17-летнего парня. По предварительной информации, он отравился продуктами горения после пожара в квартире соседки, живущей этажом ниже.

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