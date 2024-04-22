Новости Одессы и Одесской области

В Одессе «хюндай» сбил девочку на тротуаре: ребенок получил тяжелые травмы

В Одессе «хюндай» сбил девочку на тротуаре: ребенок получил тяжелые травмы

В результате столкновения автомобилей на перекрестке в центре Одессы пострадала тринадцатилетняя девочка-пешеход. Пострадавшую с травмами и переломом госпитализировали в больницу.

Автопроисшествие произошло в воскресенье, 21 апреля, на перекрестке улиц Пушкинской и Успенской с участием двух авто.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По предварительной информации, столкновение автомобилей «Renault» и «Hyundai» произошло, когда водитель «хюндай» выехала на перекресток на красный сигнал светофора. Последнюю от удара отбросило на тротуар, где в то время находилась девочка-пешеход.

Читайте также: Возле одесской многоэтажки «хонда» сбила девочку на велосипеде (фото)

Ребенка госпитализировали в больницу, где предварительно девочке диагностировали ушиб позвоночника и перелом бедра.

Полицейские выясняют полные обстоятельства ДТП и проверяют обоих водителей на состояние опьянения.

Ранее в результате ДТП на Объездной дороге многочисленные травмы головы и тела получила 15-летняя девочка.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua