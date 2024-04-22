В Одессе «хюндай» сбил девочку на тротуаре: ребенок получил тяжелые травмы

Автопроисшествие произошло в воскресенье, 21 апреля, на перекрестке улиц Пушкинской и Успенской с участием двух авто.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По предварительной информации, столкновение автомобилей «Renault» и «Hyundai» произошло, когда водитель «хюндай» выехала на перекресток на красный сигнал светофора. Последнюю от удара отбросило на тротуар, где в то время находилась девочка-пешеход.

Ребенка госпитализировали в больницу, где предварительно девочке диагностировали ушиб позвоночника и перелом бедра.

Полицейские выясняют полные обстоятельства ДТП и проверяют обоих водителей на состояние опьянения.

Ранее в результате ДТП на Объездной дороге многочисленные травмы головы и тела получила 15-летняя девочка.