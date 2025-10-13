Ключевые моменты:

В Одессе на Таирова начали демонтаж детского сада, сильно поврежденного в результате дроновой атаки в феврале 2025 года;

В мэрии опровергли слухи о продаже участка и строительстве на его месте жилого дома или коммерческого объекта;

Земля закреплена за детским садом, на ее месте будет построено новое дошкольное учреждение;

Глава Департамента образования Елена Буйневич подчеркнула, что район нуждается в детском саде, и никакой другой застройки там не будет.

Глава Департамента образования одесской мэрии Елена Буйневич в очередной раз опровергла слухи о вероятной застройке этой территории. Об этом она написала накануне на своей странице в «Фейсбуке».

Чиновница напомнила, что этот детский сад был значительно поврежден во время дроновой атаки в ночь с 18 на 19 февраля 2025 года.

«Согласно выводам экспертов, панельное здание небезопасно, ремонту не подлежит. Должно быть снесено (добавляю выписку из письма, полученного Департаментом). Одновременно в чатах жителей домов, расположенных рядом, кто-то с весны 25 года настойчиво прописывает, что все будет уничтожено, землю продано, на месте садика будет что-то коммерческое или жилой дом… И был однозначный ответ – это невозможно. Здесь был и будет садик», – в очередной раз заверила Буйневич.

По ее словам, практически сразу профильные департаменты горсовета начали подготовку проекта отвода земельного участка, поскольку ранее у данного заведения такового не было. Его цель – закрепить землю за учебным заведением, чтобы ничего другого там не могло быть даже теоретически, и чтобы иметь возможность построить там именно детский сад.

«В июле 25-го года эти документы были готовы. Прилагаю решение сессии городского совета и копию выписки из государственной регистрации от августа 2025 года. Обратите внимание на то, кто является правопользователем участка: САДОЧОК 283.

Сейчас здание демонтируют. Но на его месте не будет никаких жилых домов. Никаких супермаркетов. Это земля образования!.. Будут строить детский садик на этом месте. Тем более что этот район в них нуждается», – добавила Буйневич.

