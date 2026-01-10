Ключевые моменты:

Новый круглосуточный пункт обогрева ГСЧС в Пересыпском районе Одессы.

Можно погреться и зарядить телефон

Ухудшение погоды 11 января.

В пункте можно погреться и зарядить телефон

Жители Пересыпского района Одессы получили новый мобильный пункт обогрева от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, где можно погреться, зарядить гаджеты и выпить горячие напитки. Пункт развернули по адресу ул. Черноморского казачества, 88. Пресс-служба Одесской городского совета сообщает, что он функционирует круглосуточно. Правда, стоит учесть комендантский час.

Спасатели ГСЧС оборудовали пункт всем необходимым: теплом, электричеством для зарядки телефонов и горячими напитками. Пункт автономен и готов работать в любых условиях, чтобы помогать людям во время морозов. В Одессе действует еще один пункт обогрева на Куликовом поле.

В общем, в течение суток 11 января ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с, гололедица. Ночью будет метель, поэтому одесситам следует ограничить перемещение и поездки по городу. Кроме этого, следует осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Напомним, в субботу, 10 января, социальные автобусы в Одессе будут курсировать в сокращенном режиме. Добавим, что на каждом маршруте будет работать всего 1-2 автобуса. А вот в воскресенье социальные автобусы не будут выходить на линию вообще.

Также читайте: Укрзалізниця отменяет пригородные поезда в Одесской области: проверяйте новый график.