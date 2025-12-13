Ключевые моменты:

В Одессе во время массированной атаки вспыхнул дом Сергея Гайдаржи.

В 2024 году мужчина потерял жену и четырехмесячного сына из-за удара дрона РФ.

Все живы, на месте работают спасатели, но дом серьезно поврежден.

Обстрел Одессы и пожар в новом доме пострадавшей семьи

Во время масштабной атаки по Одессе 13 декабря под удар попал дом Сергея Гайдаржи, который уже переживал трагедию из-за российского удара 2 марта 2024 года. Об этом сообщила его родственница София Сидак. По ее словам, во время обстрела дом загорелся, однако люди не пострадали.

«Очень нужны ваши молитвы. Сильно бомбят. У Сергея, который потерял жену и сына, сейчас горит дом. Все живы», — написала она в соцсетях.

Информацию также подтвердил депутат Одесского областного совета Вениамин Унгурян:

«Думаю, все помнят Сергея Гайдаржи, потерявшего жену и сына 2 года назад. (Во время прилета российского шахеда, обрушился дом в поселке Котовского, где погибла его семья). Сегодня он вторично потерял свой дом во время обстрела. Господь сохранил его и его семью, но они очень нуждаются в наших молитвах и поддержке».

Напомним, 2 марта 2024 года дрон-камикадзе атаковал многоэтажный жилой дом в Одессе. Тогда погибли восемь мирных жителей, среди них двое детей. Жертвами стали жена Сергея Анна и их четырехмесячный сын Тимофей. Сам мужчина и его двухлетняя дочь Лиза находились в другой комнате и остались живы, но семья потеряла жилье.

В ночь на 13 декабря 2025 года и утром город снова оказался под мощной комбинированной атакой ракетами и дронами. В результате ударов была повреждена энергетическая инфраструктура, пострадали жилые дома, а Одесса осталась без света, воды и тепла.

