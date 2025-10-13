Ключевые моменты

На юге Бессарабии зацвел безвременник Фомина — редкое растение из Красной книги Украины.

Ученые обнаружили его в природной зоне «Besarabskyi Kolkhikum» и провели картографирование мест произрастания.

Этот цветок удивителен: он цветет осенью, а семена дает только весной — идеальное приспособление к жизни в засушливой степи.

Безвременник Фомина: редкий цветок из Красной книги

На юге Одесской области, среди холмов Бессарабии, зацвело по-настоящему редкое растение — безвременник Фомина. Этот цветок занесён в Красную книгу Украины и считается эндемиком, то есть растёт только в ограниченном регионе — в южной Бессарабии, а также в некоторых частях Молдовы и Румынии.

Как сообщает организация Rewilding Ukraine, учёные провели полевые исследования в природной зоне «Besarabskyi Kolkhikum», где обнаружили места цветения этого удивительного растения. Безвременник Фомина стал символом этой территории — именно здесь находятся его основные популяции.

Цветок поразительно вынослив: он не только выдерживает засуху, но и цветёт в осеннюю пору, когда другие растения уже увяли. Его жизненный цикл тоже необычен — он зацветает осенью, а плоды созревают только к весне. Учёные считают, что это уникальное приспособление к жизни в степных условиях.

Безвременник Фомина — это настоящая природная драгоценность, которую важно сохранить для будущих поколений.

В Нижнеднестровском национальном природном парке осенью можно встретить необычные яркие желтые цветки, похожие на снежинки — это плавун щитолистный (Nymphoides peltata). Этот вид сохранился с третичного периода — то есть со времен, когда на Земле еще жили динозавры.

Читайте также: Семь ланей выпустили в дикую природу Одесской области и планируют еще