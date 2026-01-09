Ключевые моменты:

Было проверено три образца воды в Одессе: из водопровода, бювета и автомата в супермаркете.

Жесткость воды в пределах нормы для всех образцов.

Уровень остаточного хлора не превышает допустимые нормы.

Минерализация воды соответствует нормам для пресной воды.

Одесскую воду можно пить?

В Одессе давно ведутся споры по поводу качества питьевой воды. Чтобы развеять сомнения и получить точную информацию, мы решили провести тщательную проверку состояния воды в городе. Для этого обратились в лабораторию Одесского национального технического университета, где работают опытные специалисты по экологии и водным технологиям.

Вместе с доцентом и завлабораторией Алексеем Гарковичем и профессором Еленой Коваленко, которые имеют значительный научный опыт в этой области, мы провели анализы воды из трех источников: водопровода, бювета и автомата в супермаркете. Результаты исследования показали, что вода в Одессе по основным показателям жесткости, уровня хлора и минерализации соответствует нормам для питьевой воды.

Кто и где оценивал качество воды

Для анализов журналисты «Одесского жизни» взяли три образца питьевой воды:

из водопровода;

бювета;

автомата в супермаркете.

Для оценки ее качества по основным показателям, образцы передали специалистам.

Проанализировать состав воды, которую пьют сегодня одесситы, нам помогли сотрудники Одесского национального технического университета.

Алексей Гаркович – заведующий кафедрой экологии, воды и природоохранных технологий ОНТУ, кандидат биологических наук, доцент.

– заведующий кафедрой экологии, воды и природоохранных технологий ОНТУ, кандидат биологических наук, доцент. Елена Коваленко – профессор кафедры экологии, воды и природоохранных технологий ОНТУ, доктор технических наук.

Какая вода самая жесткая?

Большая часть солей, содержащихся в воде, относятся к плохо растворимым — и, соответственно, образуют осадок, в частности, на поверхностях бытовых приборов, контактирующих с водой: водопроводных кранов, чайников, стиральных и посудомоечных машин. Чем жестче вода, тем быстрее пострадает внешний вид или будет потеряна работоспособность техники.

Чрезмерно высокое содержание солей в воде вредно и для организма: от кожи и слизистых до пищеварительной системы. Ведь если вода очень жесткая, она оставляет большой осадок и в желудке. Поэтому лучше потреблять воду, мягкую по показателям жесткости.

– Еще не стоит забывать, что чем мягче вода, тем больше вкусов она перенесет на себя при приготовлении пищи, — говорит Елена Коваленко. – Смягчить воду помогает кипячение, но в нашем регионе она всегда была достаточно мягкой, поэтому проблем с этим не возникало.

При норме содержания солей в воде 7 ммоль/дм³, на момент исследования в водопроводной их насчитывалось 1,6 ммоль/дм³, в бюветной — 2,1 ммоль/дм³, купленной в автомате — 1,8 ммоль/дм³.

Как дома проверить воду на жесткость

Как оказалось, в домашних условиях тоже можно составить приблизительное представление о уровне жесткости воды:

С использованием стекла или зеркала. Капните на чистую стеклянную поверхность каплю дистиллированной или кипяченой воды и воды из-под крана, затем дайте жидкости высохнуть. Сравните разводы, оставшиеся на поверхности: чем насыщеннее след водопроводной воды, тем больше ее жесткость.

С помощью шампуня, жидкого мыла или мыльного раствора. В чрезмерно жесткой воде перечисленные вещества практически не образуют пены.

Что по хлору: какая вода в Одессе содержит хлор

Это нормально, когда городская система фильтрации воды использует хлор для дезинфекции. В процессе раствор хлора смешивается с водой, а затем — рассеивается на низких уровнях, чтобы уничтожить микробы, но сохранить воду безопасной для питья. Однако в зависимости от количества использованного хлора или вашей чувствительности к химикату, он может стать загрязнителем во время хлорирования и вызвать угрозу здоровью.

Что такое свободный и остаточный хлор в воде?

Свободный хлор в воде — это форма хлора, активно используемая для дезинфекции.

Остаточный хлор — это количество свободного хлора, которое остается в воде после завершения процесса дезинфекции. Он обеспечивает длительную защиту от возможного повторного загрязнения, поддерживая безопасность воды при ее транспортировке и хранении.

Оба вида хлора важны для обеспечения безопасной питьевой воды, но их уровни должны быть тщательно контролированы, чтобы избежать негативного воздействия на здоровье.

Согласно санитарным нормам, норма остаточного хлора в питьевой воде перед подачей в водопроводную систему должна составлять 0,3-0,5 мг/л.

– Но иногда случаются случаи, когда уровень остаточного хлора может быть выше, — так как мы берем воду из Днестра, который до этого течет по территориям многих стран, забирает в свои воды различные загрязнения, и поэтому нам приходится больше работать, чтобы привести питьевую воду к норме, — говорит Елена Коваленко.

– Иногда даже по запаху можно понять, что вода несколько больше хлорировалась, чем обычно, — добавляет Алексей Гаркович. – Поэтому дома воду следует оставить в открытой емкости на 5-6 часов, чтобы выветрился остаточный хлор.

По остаточному хлору все рассмотренные образцы воды также не вышли за пределы нормы.

Водопроводная — 0,1416 мг/л, бюветная — 0,19 мг/л, покупная в супермаркете — 0,1511 мг/л.

Уровень минерализации воды

Так как Одесса находится у моря, здесь есть риск попадания в воду различных минеральных примесей. Это отличает нашу воду, в частности, от воды в Западной Украине, которая стекает с гор. Но это не плохая характеристика. Это просто свидетельствует о том, из каких мест начинаются реки, где они протекают далее, прежде чем вода попадет в качестве питьевой к потребителю.

По уровню минерализации вода также оказалась нормальной.

Вода из водопровода имела уровень минерализации 242 мг/дм³, бюветная — 298 мг/дм³, из аппарата в супермаркете — 255 мг/дм³ (норма для пресной воды значительно выше — от 0,2 до 0,5 г/дм³).

Что нужно знать о фильтрах?

Я спросила у своих собеседников, почему сейчас очень многие жалуются на качество картриджей для домашней очистки воды — они быстро выходят из строя, и их нужно часто менять.

– Нужно внимательно читать информацию, которая указана на картридже, — говорит Елена Коваленко. — Там должно быть указано, на какой срок эксплуатации рассчитан картридж или на какой объем воды. Если такая информация отсутствует, картридж лучше не покупать.

Кроме того, сейчас уже появились картриджи, на которых есть индикаторы качества воды. Это значительно упрощает жизнь потребителю.

Ранее «Одесское жизнь» рассказывало, безопасна ли вода из пластиковых бутылок и можно ли ее в них хранить?

Читайте также: Питьевая вода во время блэкаутов: Пересыпский район получит новый бювет