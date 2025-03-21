Об этом стало известно во время постоянной комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями Одесского горсовета.

Среди местных жителей распространяются слухи о возможной застройке территории после сноса садика. Директор департамента заверила, что участок, на котором расположен детский сад останется образовательной зоной.

«Это неправда, это чьи-то фантазии. Мы сейчас работаем над закреплением земельного участка, и там, где земля отведена под образование — ничего другого быть не может», — отметила Елена Буйневич.

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По ее словам, сейчас идет экспертиза здания, которая должна определить, возможно ли ее укрепить или придется полностью восстанавливать садик.

«Мы ждем выводы экспертизы. Сейчас решается вопрос, подлежит ли здание ремонту, или его придется перестраивать полностью», — пояснила Буйневич.

Она добавила, что на ближайшей сессии городского совета планируется выделить дополнительные 11 миллионов гривен на ликвидацию последствий обстрелов в образовательных учреждениях Одессы.

Напомним, в Одессе в ночь с 18 на 19 февраля российскими дронами был значительно поврежден детский сад на Таирова, который посещали 50 детей. Основной удар пришелся на территорию рядом с фасадом детсада, в результате удара в здании вылетели все окна, повреждена одна из стен.