Ключевые моменты:

В ночь на 13 декабря 2025 года РФ впервые атаковала Одессу ракетами «Кинжал».

Две ракеты прилетели.

Опасность Кинжал: гиперзвуковая скорость и маневренность.

Масштабная атака с новым типом оружия

За все годы полномасштабной войны 13 декабря 2025 года Одесса пережила самую массированную атаку. Также враг впервые совершил атаку аэробаллистическими ракетами «Кинжал». Удар задел объекты в регионе и город Одесса.

По информации речника Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, противник организовал мощный ракетно-дроновый налет на Одесскую область. Две ракеты «Кинжал» прилетели.

Однако силы ПВО сбили 9 ракет «Калибр» морского базирования, 4 ракеты «Искандер-К», 5 баллистических «Искандер-М» и 165 ударных дронов.

«Это очень большая цифра. Среди дронов были и так называемые «обманки», применяемые врагом для перегрузки противовоздушной обороны», — прокомментировал Братчук.

В чем опасность ракеты «Кинжал»

Стоит отметить, что ракета «Кинжал» опасна из-за своей гиперзвуковой скорости и манёвренности. Именно это усложняет перехват системами ПВО. Эта ракета развивает до 10-12 Махов (более 12 000 км/ч), долетая до целей в считанные минуты. «Кинжал» маневрирует на всех этапах полета, меняя траекторию, что делает ее устойчивой к большинству ПВО. Кроме этого, боевая часть весом 500 кг может быть ядерной или фугасной. Она способна разрушать укрепления, аэродромы или командные центры с высокой точностью.

Также читайте: Одесса приходит в себя после атаки РФ: свет постепенно возвращают.