Ключевые моменты:

Боевой медик Петр Конопля сыграл главную роль в новом клипе группы «Бумбокс» на песню «Живой»;

Видео рассказывает о чувствах и переживаниях военных, возвращающихся домой;

Автор слов – Андрей Хлывнюк, фронтмен группы и боец ВСУ;

Петр Конопля стал известен после голодовки в 2024 году, вызванной ужасными условиями в Одесской психиатрической больнице №2.

Видеоклип на песню «Живой» группа презентовала на днях на своем канале на YouTube.

Это история в жанре микс хип-хопа и рок-музыки о мыслях и эмоциях, которые «накрывают» военных, когда они оказываются дома.

Автор слов – фронтмен группы Андрей Хлывнюк. Авторы музыки: Павел Литвиненко, Инна Россомаха, Александр Люлякин, Валентин Матиюк, Дмитрий Кувалин, Андрей Хлывнюк. Режиссером клипа стал Стас Гуренко.

Петр Конопля сыграл роль военного, вернувшегося на короткое время домой. Его герой проживает осознание того, что мир продолжает существовать, несмотря на смерть его боевых побратимов, и это вызывает чувство вины того, кто выжил.

Отметим, что Сам Андрей Хлывнюк вступил в ряды ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Он прошел бои во время битвы за Киев, воевал на Херсонском направлении и в других горячих точках. А песня сичевых стрельцов «Ой, у лузі червона калина» в его исполнении стала одним из символов украинского сопротивления российской оккупации.

Напомним, боевой медик Петр Конопля оказался в центре общественного внимания в августе 2024 года, когда объявил голодовку из-за ужасной пищи и плесени на стенах в Одесской областной психиатрической больнице №2, где в то время пребывал на реабилитации после боевого ранения.

Его история быстро распространилась в соцсетях и вызвала большой резонанс. После этого Комиссия департамента здравоохранения Одесской ОВА заявила о проверке информации, и выяснения причин, по которым пациентов не разместили в надлежащих условиях.

Позже военнослужащий рассказал, что после разразившегося скандала в больнице произошли некоторые изменения, во всяком случае, кормить пациентов стали намного лучше, и прекратил голодовку.

Фото – скриншот с видео