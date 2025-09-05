Ключевые моменты:

Восстановление детского сада стало возможным благодаря поддержке Программы развития ООН, правительства Японии, городу-побратиму Йокогаме и местным властям. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В обновленном здании уже начали работать две группы кратковременного пребывания для 25 малышей, а после завершения ремонтных работ в остальных корпусах будут открыты группы полного дня и садик сможет принять до 125 детей.

Сейчас муниципалитета Йокогамы через краудфандинг (сбор небольших сумм через специальные интернет-площадки) дополнительно собирает средства на обустройство заведения.

«Нас разделяют тысячи километров, но мы постоянно чувствуем поддержку Японии — в делах, помощи, совместных проектах. За счет городского бюджета уже проведен ремонт подвального помещения и обустроено самое простое укрытие» — подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

