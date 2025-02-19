“Продолжается борьба соседей с детскими учреждениями Одессы”, — прокомментировала руководитель городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Она сообщила, что во многих школах и садиках Киевского района Одессы нет света и тепла, поэтому они будут работать дистанционно до восстановления теплоснабжения.

“Уважаемые родители, дети которых посещают учебные заведения Киевского района, классные руководители и воспитатели сообщат режим работы”, — написала Елена Буйневич в Фейсбук.

По данным Одесской областной прокуратуры, в ночь на 19 февраля вооруженные силы рф атаковали Одессу беспилотниками. Под ударами был Киевский район города.

В результате вражеской атаки повреждения получила гражданская инфраструктура: жилые дома, детская поликлиника, садик, бизнес-центр, торговые объекты и автомобили.

Известно о четырех пострадавших, среди которых 10-летняя девочка.

Фото — Одесская облпрокуратура