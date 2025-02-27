Об этом журналистам «Суспільне Одеса» рассказала Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

В Одессе в ночь с 18 на 19 февраля российскими дронами был значительно поврежден детский сад на Таирова, который посещали 50 воспитанников. Основной удар пришелся на территорию рядом с фасадом детсада, в результате удара в здании вылетели все окна, повреждена одна из стен.

По предварительным данным экспертов, здание не подлежит ремонту. Его нужно будет сносить и заново строить.

По словам Елены Буйневич, сейчас детей перевели в соседние учебные заведения. А городские власти сосредоточены на сохранении мебели и кухонного оборудования.

«Первое, что нужно сделать, чем мы сейчас занимаемся — это перевести те материальные ценности, которые есть в этом саду: мебель, которую мы все видели новенькую, кухонное оборудование в другие учебные заведения, чтобы это сохранить. Затем будет, наверное, проводиться процедура сноса этого здания. Я думаю, что это не один год даже», — отметила Елена Буйневич.

Напомним, в результате дроновой атаки 19 февраля 2025 года пострадал густонаселённый микрорайон Таирова. Повреждения получила гражданская инфраструктура: жилые дома, детская поликлиника, садик, бизнес-центр, торговые объекты и автомобили.

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