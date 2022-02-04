Судьбы турбокольца и дворца-богадельни: главные новости Одессы за 3 февраля

В четверг, 3 февраля 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события в Украине, Одессе и Одесской области.

Начала свой день «Одесская Жизнь» с рассказа об удивительном дворце-богадельне на улице Мечникова

Потом мы разбирались, что происходит турбокольцом на Заболотного и не провалился ли эксперимент

По заболеваемости коронавирусом Одесская область первая в стране: Только 3 февраля в регионе прибавилось почти 3000 заболевших за сутки

Стало известно о масштабном сбое в работе мобильного оператора «Киевстар»: украинцы не могли звонить и выйти в интернет

На переезде под Одессой легковушка снесла шлагбаум и влетела в поезд – водитель погиб

Для тех, кого волнует будущая пенсия, мы рассказали кто сможет докупить пенсионный стаж и какие нужны документы

Также журналисты ОЖ разбирались с тем, как работает «Ковидная тысяча» на лекарства: кому доступна услуга и в каких аптеках?,

Стало известно, что Измаил стал меньше на 223 гектара. Объяснили,как так получилось

Также рассказали куда обращаться, если что-то не так в маршрутке или трамвае и о том, можно ли заразиться коронавирусом на улице, ОСМД в Одессе: слухи и реальные проблемы, которые можно решить

Стали известны причины авиакатастрофы 2020 года

На новой дороге в Одесский порт начали строить огромный пропускной пункт

Одессит отремонтировал разбитый тротуар, но коммунальщики сорвали новую плитку

Черноморский порт переполнен машинами из США и Кореи: почему покупатели не забирают их

Также мы рассказали, как строили одесскую Лютеранскую церковь – Кирху, как забрать автомобиль со штрафплощадки в Одессе, какой будет погода в Одессе 4 февраля и на каких улицах пройдут отключения света в Одессе

Фото «Думской»

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