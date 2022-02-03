Как забрать автомобиль со штрафплощадки в Одессе?

В прошлом году одесский горсовет поменял стратегию борьбы с неправильной парковкой. Вместо эвакуации автомобиля, водителей стали активно штрафовать и наполнять городской бюджет. Но если ваша машина препятствует дорожному движению, стоит на трамвайных путях или попала в ДТП, то ее могут забрать на штрафплощадку.

Давайте разберемся, что делать и куда обращаться, если вашу машину забрал эвакуатор.

Что делать, если машину эвакуировали?

Первым делом нужно позвонить в полицию по телефону 102 или на горячую линию 0 800 50 02 02. Если вашу машину действительно эвакуировали, а не угнали, то вам сообщат на какой штрафплощадке она находится. Парковочные инспекторы, когда оформляют ваш автомобиль для эвакуации (это называется временное задержание транспортного средства), обязаны немедленно сообщить полицейским номер машины, время задержания и адрес площадки — таков порядок.

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Инспекторы по парковке должны внести информацию о правонарушении не позднее следующего рабочего дня. Это значит, что в некоторых случаях вам придется подождать до завтра, пока в реестре не появятся данные о нарушении ПДД.

Адреса штрафплошадок в Одессе:

​Тираспольское шоссе, 31а/1

​Станционная 1-я, 27а

​Аэропортовская, 29а к3

Машины выдают по будням с 9 до 18 часов, в пятницу до 16.45. Суббота и воскресенье выходные.

Что нужно оплатить, чтобы забрать авто со штрафплощадки?

Кабинет министров утвердил четкий порядок возврата автомобиля. Нужно сделать три платежа:

штраф за нарушение ПДД

услуга по доставке автомобиля (эвакуатор)

хранение автомобиля на площадке

Штраф за нарушение правил остановки и создание угрозы безопасности дорожного движения — 680 гривен. Оплатить можно через сервис «Штрафы UА» или в Электронном кабинете водителя.

Проверить информацию о задолженности по штрафам можно в Едином реестре должников.

Стоимость услуг эвакуатора зависит от массы автомобиля, но в среднем это около 1300 гривен. Хранение на штрафплощадке — 144 гривны в сутки. После недели простоя на площадке, с восьмого дня, стоимость 24 гривны в сутки. Квитанции с реквизитами для оплаты хранения и эвакуатора выдают работники штрафплощадки.

Какие нужны документы, чтобы забрать машину со штрафплощадки?

Квитанции об оплате, водительские права и свидетельство о регистрации. Если права или техпаспорт остались внутри эвакуированной машины (а такое случается), то вы имеете право получить к ним доступ. В правилах сказано, что это можно сделать в присутствии работника штрафплощадки, который отвечает за хранение автомобиля.

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Если штраф выписали на владельца автомобиля, а за рулем был другой человек, то машину отдадут только после предъявления свидетельства о регистрации. Присутствие собственника на штрафплощадке не обязательно, главное иметь на руках документы и квитанции.

Чтобы забрать авто со штрафплощадки после ДТП или ареста вам понадобится решение суда и разрешение от следователя. Для этого нужно подать в суд ходатайство об отмене ареста имущества. Суд должен рассмотреть его не позднее трех дней со дня поступления.

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Фото: Uamotors, КМДА

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