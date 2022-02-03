Отключения света в Одессе 4 февраля: пятничный блэкаут затронет полсотни улиц

Завтра, в пятницу, 4 февраля 2022 года, без электроснабжения останутся множество улиц и домов во всех районах Одессы.
Как сообщает сайт «Блэкаут», ссылаясь на информацию компании ДТЭК «Одесские электросети», свет отключат по таким адресам:
- 1-й Майский переулок
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 6а, 12А, 54, 7Б, 2А, 16А, 40А, 7В, 4/, 20А, 6/, 50А, корп.4, 16а
С 06:00 по 22:00
- 1-й Сиреневый переулок
1, 1В, корп.1, 2, 3, 1/, 4, 4/2 А, 5, 6, 3/
С 08:30 по 19:00
- 2-й Майский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 7А, 10А, 5А, 15, 8А, 7Д
С 06:00 по 22:00
- 2-й переулок Черепановых
9, 9А
С 09:00 по 19:00
- 2-й Сиреневый переулок
2/, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2/3, корп.2, 9А, корп.3, 10/, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
С 08:30 по 19:00
- 3-й Майский переулок
14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 21В, 21Г, 28, 22А, 21/1, 21/2, 21А, 26Б, 21Б, 14а, 28А, 41А, 30А, корп.1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
С 06:00 по 22:00
- 4-й Майский переулок
2, 4, 6, 8, 10, 12, 6-/, корп.2, 22А, 14, 16, 20, 24, 26
С 06:00 по 22:00
- 5-й Майский переулок
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 37, 39, 15А, 3А, 17А, 3Б, 35А, 3В, 37А, 9А
С 06:00 по 22:00
- 7-я Степовая улица
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 31а, 30Б, 38, 36А, 36Б, 33А, 30А, 38/1, 44Д, 44А, 40б, 42А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49
С 08:30 по 19:00
- Армейская улица
13, 15, 16, 17, 19, 21, 15А, 23, 17А, 18а, корп.1, 16/, 16/1
С 09:00 по 17:00
- Артезианская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20А, 19а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
С 06:00 по 22:00
- Балковская улица
54, 54б, 54в
С 06:00 по 22:00
- Богуна улица
6А, 12/2, 21
С 08:30 по 19:00
- Ботанический переулок
2, 2А, 4, 6
С 09:00 по 17:00
- Бугаевская улица
8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 40, 42, 46/, корп.3, корп.4, корп.5, корп.6, корп.40, 48/, корп.2, 50/, 48, 50, 52, 54
С 06:00 по 22:00
- Гагарина проспект
7, 10, 10А, 11, 13
С 09:00 по 17:00
- Дворянская улица
12, 16, 18, 20, 21, 22, 25
С 08:00 по 19:00
- Елисаветинская улица
1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11
С 09:00 по 19:00
- Коблевская улица
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
С 08:00 по 19:00
- Ковровый переулок
5, 7, 9
С 08:30 по 19:00
- Конная улица
2/, корп.4, 2/4, 6, 8/, корп.10, 8/10, 12, 14
С 09:00 по 19:00
- Кострова улица
30, 30/2, 34, 37А
С 08:30 по 19:00
- Маршала Говорова улица
5А, 5Б
С 09:00 по 17:00
- Маршала Малиновского улица
18А, 18Б, 18В
С 09:00 по 19:00
- Мичурина улица
19, 19а
С 09:00 по 19:00
- Нежинская улица
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
С 08:00 по 19:00
- Николая Бажана улица
58, 62/, корп.2, 63/, корп.1, 64А
С 08:30 по 19:00
- Пастера улица
58, 60, 62, 64
С 08:00 по 19:00
- Пастера улица
17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 48а, 44а, 46а, 44, 46, 48, 50
С 09:00 по 19:00
- переулок Маланова
1
С 08:00 по 19:00
- переулок Матросская Слободка
2
С 09:00 по 19:00
- Платановая улица
27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 48А, 57А, 57Б, 48Б, 44А, 36а, 45Б, 36Б, 46А, 68, 40Б, 55а, 55Б, 118Б, 114А, 72А, 108А, 95А, 93б, 79в, 88А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126
С 08:30 по 19:00
- Подъёмный переулок
1, 16/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 1Б, 9а, 10, 10А, 11, 12/А, 13, 14, 16, 8
С 06:00 по 22:00
- Преображенская улица
15, 17, 21, 23, 24, 28, 30
С 08:00 по 19:00
- Радио улица
1А, 1, 2, 3, 4, 5, 2/, корп.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
С 06:00 по 22:00
- Радостная улица
114, 116
С 08:30 по 19:00
- Романа Кармена улица
9, 9А, 9б, 9Е, 10, 11, 11А
С 09:00 по 17:00
- Садовая улица
11, 13, 15, 17, 19, 21
С 08:00 по 19:00
- Сиреневый проезд
1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6
С 08:30 по 19:00
- Соборная площадь
2, 4, 6
С 08:00 по 19:00
- Софиевская улица
1, 3, 7, 8, 7а, 5б, 9, 10, 11, 13, 14
С 08:00 по 19:00
- Спутников улица
1, 22а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 11
С 06:00 по 22:00
- Строительная улица
1, 3, 5, 7, 13, 3а, 1А, 15, 17, 19, 21, 23
С 06:00 по 22:00
- Строительный переулок
4
С 06:00 по 22:00
- Тепличная улица
3б, 4А
С 09:00 по 19:00
- Торговая улица
20
С 09:00 по 19:00
- Цветочная улица
12, корп.18, 14, 14/, корп.4, 19, 12Б, 20А, 20В, 20Г, 21, корп.1, 20/аб
С 08:30 по 19:00
- Черепановых улица
12
С 09:00 по 19:00
- Шампанский переулок
9
С 09:00 по 17:00
- Шевченко проспект
6, 9, 11, корп.1, корп.10, корп.2, корп.3, корп.5, корп.6, корп.7, корп.4, 6/10, 8/, корп.11, корп.12, корп.13, корп.9, 8/9, 13, 6/, корп.8
С 09:00 по 17:00
- Щорса улица
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 75А, 91/, 99А, 99б, 109, 73Б, 93Г, 105/, корп.7, 105/6, 71А, 107/, корп.1, корп.2
С 08:30 по 19:00
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