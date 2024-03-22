Графики отключений света в Одессе: как проверить адрес и узнать свою группу

Напомним, что ночью 22 марта 2024 года российская федерация использовала дроны и ракеты против системы снабжающей электричеством Украину. Многие энергообъекты получили повреждения. Поэтому во многих регионах страны ввели стабилизационные графики отключения электроэнергии. В Одессе в том числе.

Первый необходимый шаг, которого не избежать — посетить страницу сайта ДТЭК “Одесские электросети”, на которой публикуют график отключений по интересующему вас адресу.

Для это достаточно перейти по адресу https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns или набрать его в адресной строке браузера.

Обычно при массовых отключениях света сайт компании перегружен из-за большого числа посетителей. В таком случае вам предложат немного подождать. Ожидание может длиться до двух минут. Если ничего не происходит. Необходимо обновить страницу, чтобы начать сначала.

Если зайти на сайт получилось, может появиться окно с предупреждением о том, что действуют стабилизационные отключения. Его надо закрыть, нажав на крестик в правом верхнем углу.

В новом появившемся окне надо ввести свой адрес:

сначала населенный пункт

потом улицу

затем номер дома

Обратите внимание. Когда вы начнете вводить название населенного пункта или улицы, система сама предложит вам необходимые варианты, которые надо выбрать. Если просто вводить адрес вручную, функция не сработает.

После того, как вы выберете адрес, на экране появится график отключений и номер группы.

Номер группы пригодится, если вы хотите скачать скачать график к себе на устройство. В таком случае вам не надо будет каждый раз заходить на сайт ДТЭК “Одесские электросети” и вводить свой адрес.

Графики отключений по всем группам представлены в этой статье. Чтобы скачать необходимый, надо выбрать его мышью компьютера или нажатием пальца в телефоне.

Затем на компьютере нажать правую клавишу мыши и в появившемся меню выбрать “сохранить изображение”

На смартфоне надо некоторое время удерживать палец на картинке. Когда появится дополнительное меню, выбрать “сохранить изображение” и потом подтвердить свое действие.

Также, чтобы узнать есть ли отключения по вашему адресу, можно воспользоваться чат-ботами компании ДТЭК «Одесские электросети» в приложениях Viber и Telegram. Для этого перейдите по ссылкам ниже в приложение, которое предпочитаете и далее следуйте инструкциям бота:

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