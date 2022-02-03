Новости Одессы и Одесской области

Архитектурные тайны Одессы: как строили одесскую Лютеранскую церковь – Кирху

Архитектурные тайны Одессы: как строили одесскую Лютеранскую церковь – Кирху

Лютеранская церковь святого Павла, которую одесситы называют еще просто кирхой, была построена для первых немецких колонистов в 1821 году. Однако до наших дней она не сохранилась — через 70 с лишним лет обветшавшую кирху пришлось перестраивать.

Рецепты

В 1893 году специально созданная комиссия признала здание одесской кирхи аварийным, а проведение служб — опасным. Поэтому перед церковным советом встал выбор: сделать капитальный ремонт здания или перестроить его. Полная перестройка церкви показалась наиболее оптимальным решением.

Церковный совет объявил конкурс, на котором были представлены работы четырех архитекторов. Наиболее удачным был признан проект архитектора Германа Шеврембрандта, которому и поручили руководство работами. Главным требованием была прочность постройки. Из экономических соображений архитектор решил сохранить старые стены, где это было возможно. Но когда церковь стали разбирать, оказалось, что этого сделать нельзя. От первоначальной постройки оставили только часть фундамента и колокольни.

старая кирха в Одессе

Старая кирха в Одессе

Летом 1895 года начались строительные работы. Строительство одесской кирхи было сопряжено с некоторыми трудностями: из-за использования пористого известняка здание давало неравномерную осадку, появлялись трещины. Старый фундамент приходилось соединять с новым, например, на первом этаже пятиярусной колокольни, вес которой вдвое превосходил вес старой. Самым интересным в колокольне был шпиль. Сначала его проектировали деревянным, однако признали недостаточно надежным, и установили бетонный крест.

Внутреннюю часть отделали деревом, используя средневековый стиль, который в то время стал популярным в Европе. Интерьер украсили «живописью на стекле», витражами, дубовым резным алтарем и кафедрой, а двери и светильники отделали металлом. В ноябре 1896 года работы были окончены, и, как было признано, результат превзошел все ожидания.

Источник: журнал «Зодчий», 1899 год

Архитектурные тайны Одессы: морской вокзал строили без фундамента

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Одесский дворец-богадельня на улице Мечникова: по следам былого великолепия
    Одесский дворец-богадельня на улице Мечникова: по следам былого великолепия

    По сути, это особняк. Но очень уж похож на дворец. Небольшой такой, но величественный и (когда-то!) ну очень красивый. Сейчас можно насладиться тем, что от него осталось. Хотя сделать это на так уж и просто.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесские истории: 115 лет назад пароход «Нахимов» затонул у берегов Турции
    Одесские истории: 115 лет назад пароход «Нахимов» затонул у берегов Турции

    27 января 1907 года в газетах появилось сообщение о том, что у Анатолийского побережья затонул пароход «Нахимов». Его портом приписки была Одесса, где пароход числился под первым номером.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Татьянин день: как в ХVІІІ-ХІХ веках студенты отмечали неформальный праздник
    Татьянин день: как в ХVІІІ-ХІХ веках студенты отмечали неформальный праздник

    Татьянин день, пусть не узаконенный праздник, но, как говорят нынешние студенческие авторитеты: «Праздник в законе!».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесские истории: карьера, юмор и порто-франко Александра Ланжерона
    Одесские истории: карьера, юмор и порто-франко Александра Ланжерона

    В Париже 24 января 1763 года родился будущий генерал от инфантерии, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии с 1815 по 1822 годы, граф Алекса́андр Фёдорович Ланжерон. Он оставил яркий след в истории нашего города. Его имя носит исторический район Одессы.После отъезда из Одессы Ришелье и недолгого правления городом военным комендантом генерал-майором Кобле в ноябре 1815 года становится известным имя нового генерал-губернатора Новороссийского края и градоначальника города – Луи-Александра-Андро де Ланжерона, графа, генерала от инфантерии, приступившего к обязанностям 1 января 1816 года.
    Курс на порто-франко бесповоротен
    Александр Федорович, как звался он на русский манер, оказался достойным продолжателем дел своего друга и предшественника на этом посту Ришелье.
    Ему не было и двадцати, когда он поступил в экспедиционный корпус, направленный правительством Франции на помощь сражающимся за свою независимость США против Англии, откуда возвращается в чине полковника. В начале 1790 года именно в этом чине он поступает на службу в русскую армию и сражается против шведов. Потом, после знакомства с Ришелье, участвует в штурме Измаила в отряде де Рибаса…
    В 1799 году Ланжерон получает российское подданство и титул графа. Уже в звании генерал-лейтенанта он принимает участие в военных действиях против турок в Бессарабии и на Балканах, а также в экспедиции на остров Корфу. В 1806 году с началом очередной русско-турецкой войны генерал Ланжерон назначается командующим русскими войсками в Бессарабии.После отъезда из Одессы Ришелье и недолгого правления городом военным комендантом генерал-майором Кобле в ноябре 1815 года становится известным имя нового генерал-губернатора Новороссийского края и градоначальника города – Луи-Александра-Андро де Ланжерона, графа, генерала от инфантерии, приступившего к обязанностям 1 января 1816 года.
    Курс на порто-франко бесповоротен
    Александр Федорович, как звался он на русский манер, оказался достойным продолжателем дел своего друга и предшественника на этом посту Ришелье.
    Ему не было и двадцати, когда он поступил в экспедиционный корпус, направленный правительством Франции на помощь сражающимся за свою независимость США против Англии, откуда возвращается в чине полковника. В начале 1790 года именно в этом чине он поступает на службу в русскую армию и сражается против шведов. Потом, после знакомства с Ришелье, участвует в штурме Измаила в отряде де Рибаса…
    В 1799 году Ланжерон получает российское подданство и титул графа. Уже в звании генерал-лейтенанта он принимает участие в военных действиях против турок в Бессарабии и на Балканах, а также в экспедиции на остров Корфу. В 1806 году с началом очередной русско-турецкой войны генерал Ланжерон назначается командующим русскими войсками в Бессарабии.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Газеты Одессы 100 лет назад: день выборов и бомба в полиции
    Газеты Одессы 100 лет назад: день выборов и бомба в полиции

    Одесситам интересны любые подробности из истории родного города, о многих из которых не знают даже историки. Некоторые события проходили незамеченными, о некоторых просто забывали.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить