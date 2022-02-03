Архитектурные тайны Одессы: как строили одесскую Лютеранскую церковь – Кирху

Лютеранская церковь святого Павла, которую одесситы называют еще просто кирхой, была построена для первых немецких колонистов в 1821 году. Однако до наших дней она не сохранилась — через 70 с лишним лет обветшавшую кирху пришлось перестраивать.

В 1893 году специально созданная комиссия признала здание одесской кирхи аварийным, а проведение служб — опасным. Поэтому перед церковным советом встал выбор: сделать капитальный ремонт здания или перестроить его. Полная перестройка церкви показалась наиболее оптимальным решением.

Церковный совет объявил конкурс, на котором были представлены работы четырех архитекторов. Наиболее удачным был признан проект архитектора Германа Шеврембрандта, которому и поручили руководство работами. Главным требованием была прочность постройки. Из экономических соображений архитектор решил сохранить старые стены, где это было возможно. Но когда церковь стали разбирать, оказалось, что этого сделать нельзя. От первоначальной постройки оставили только часть фундамента и колокольни.

Летом 1895 года начались строительные работы. Строительство одесской кирхи было сопряжено с некоторыми трудностями: из-за использования пористого известняка здание давало неравномерную осадку, появлялись трещины. Старый фундамент приходилось соединять с новым, например, на первом этаже пятиярусной колокольни, вес которой вдвое превосходил вес старой. Самым интересным в колокольне был шпиль. Сначала его проектировали деревянным, однако признали недостаточно надежным, и установили бетонный крест.

Внутреннюю часть отделали деревом, используя средневековый стиль, который в то время стал популярным в Европе. Интерьер украсили «живописью на стекле», витражами, дубовым резным алтарем и кафедрой, а двери и светильники отделали металлом. В ноябре 1896 года работы были окончены, и, как было признано, результат превзошел все ожидания.

Источник: журнал «Зодчий», 1899 год

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