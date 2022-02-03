Масштабный сбой в работе «Киевстар»: нельзя звонить и нет интернета

Сегодня утром, в четверг, 3 февраля 2022 года, произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора «Киевстар». Проблемы наблюдаются и у жителей Одессы.

Какие проблемы наблюдаются 3 февраля у абонентов «Киевстар»

«Киевстар» не работает: люди не могут звонить, а со счетов пропали деньги… Интернетом абоненты тоже пока пользоваться не могут»,

– сообщает по этому поводу Телеграм-канал «Одесса INFO».

О невозможности совершать звонки сообщают также жители Днепра, Запорожья, Полтавы и других городов.

При попытке позвонить, люди слышат сообщение, что недостаточно средств на счете, даже если счет пополнен. Не получается и пополнить баланс в «Приват24» – здесь также сообщают, что произошел сбой. При этом можно отправить деньги с Monobank.

Также недоступны функции проверки счета по номерам *110# и *111#. Не работает мобильное приложение и невозможно связаться с оператором.

Между тем, как сообщают некоторые одесситы, не работает только предоплаченый сервис, а у контрактных абонентов никаких проблем не наблюдается.

Также пользователи сообщают, что «лег» и сайт «Киевстар».

Кроме того, некоторые абоненты жалуются, что проблемы со связью наблюдаются уже несколько дней.

«Возникли временные сложности»: комментарий «Киевстар»

Как сообщили в пресс-службе компании «Киевстар», действительно сегодня возникли «временные сложности», и сейчас специалисты работают над решением проблемы.

«Мы приносим свои извинения за возникновение временных сложностей. Мы выясняем их причину и прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис»,

– информирует оператор.

Также сообщается, что в компании предусмотрели компенсации для всех абонентов, столкнувшихся с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически.

Стоит отметить, что к 11:00 часам некоторые неполадки уже устранили: периодически работает сайт и некоторые абоненты снова могут звонить. Однако проблемы в работе оператора еще устраняются.

Причина сбоя в настоящее время неизвестна.

Цей матеріал також доступний українською