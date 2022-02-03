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Измаил стал меньше на 223 гектара – как так получилось?

Измаил стал меньше на 223 гектара – как так получилось?

Город Измаил Одесской области стал меньше на 223 гектара. Теперь его общая площадь составляет 5126 гектаров.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины в ходе очередного заседания в среду, 2 февраля 2022 года. Кабмин одобрил проект соответствующего постановления Верховной Рады, информирует Правительственный портал. Ранее этот документ разработало Министерство регионов.

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Почему площадь Измаила пришлось уменьшить?

Площадь Измаила пришлось сократить из-за уменьшения акватории Дуная (к Измаилу относится не половина ширины этой реки, а лишь 100 метров от берега).

площадь Измаила

По словам замминистра развития общин и территорий Вячеслава Негоды, такое решение правительства поможет местной громаде планировать свое развитие.

«Когда в городе есть определенные границы, тогда местные власти понимают, какие территории и под что можно использовать. Во-первых, это будет стимулировать привлечение инвестиций, а во-вторых, поможет развиваться местному бизнесу. Ведь община будет четко понимать масштаб своей территории и имеющиеся ресурсы»,

– пояснил Негода.

Согласно проекту постановления, внешние границы Измаила устанавливаются без расширения границ путем прилегающих территорий и согласованы со смежными землепользователями.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Кабмин одобрил проект постановления об изменении территории города Вилково.

Напомним, в сентябре 2021 года Измаил отпраздновал свой 431-й день рождения. В том же году он вошел в десятку самых привлекательных для жизни городов Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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