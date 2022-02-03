Можно ли заразиться коронавирусом на улице?

Многие ученые считают, что коронавирус чаще всего передается, когда человек кашляет, чихает или разговаривает. Особенно это опасно в плохо проветриваемых помещениях. А что насчет улицы? Можно ли заразиться на свежем воздухе?

Давайте разберемся, есть ли риск подхватить омикрон на автобусной остановке или на рынке.

Ковид передается на улице или нет?

Передается. Шансы небольшие, но они есть. Коронавирус теряет 90% своей способности заражать в течение 20 минут после переноса по воздуху. Большая часть возбудителей вируса улетучивается во время первых 5 минут. Свежий воздух хорошо справляется с рассеиванием болезнетворных микроорганизмов, но небольшой риск все равно остается.

Омикрон пока самый заразный вариант коронавируса. Но предварительные исследования показывают, что люди инфицированные омикроном, не выдыхают более высокую концентрацию вируса, чем люди, заболевшие дельта-штаммом. К тому же, движение воздуха на улице происходит случайным образом, легкий ветерок может быстро рассеять частицы.

Передача вируса возможна, если вы очень близко разговариваете с человеком, делитесь едой, напитками или целуетесь, говорит профессор инфекционных заболеваний Прити Малани.

Сколько времени нужно общаться с человеком на улице, чтобы заразиться?

Одно исследование показало, что мужчина разговаривал с человеком на улице, лицом к лицу в течение 15 минут, и заболел коронавирусом. Поэтому эпидемиологи рекомендуют надевать маску на улице, если вы тесно общаетесь с человеком.

Во время случайных встреч на улице крайне маловероятно, что вы получите опасную дозу инфекции, уверена профессор Кэт Ноукс. Чтобы заразиться, человек должен кашлять или чихать прямо на вас. Однако, те кто проводит много времени с друзьями на улице, должны быть осторожными. К примеру, во время пробежки, если вы бежите позади инфицированного человека в течение 20 минут, выдыхаемый им воздух может представлять некоторую угрозу заражения. Не стоит исключать такую возможность.

Можно ли заразиться на улице, если трогать ручки дверей или скамейки?

На свежем воздухе вирус выветривается с поверхностей примерно через час. Шансы заразиться на скамейке в парке крайне малы. Солнечные лучи убивают вирус SARS-CoV-2 на открытом воздухе.

В самом начале эпидемии коронавируса, когда о нем мало что было известно, зараженные поверхности считались основным распространителем вируса. Людей призывали дезинфицировать ручки дверей и предметы общего пользования. Но спустя два года, после множества дебатов и обсуждений, все больше ученых склоняются к тому, что вирус чаще передается от человека к человеку, а не через предметы.

Дезинфицировать поверхности по-прежнему важно, ведь для других патогенов, вроде кишечной палочки, сальмонелы и ротавирусных инфекций — это основной способ передачи. Для борьбы с коронавирусом недостаточно очищать поверхности, считает вирусолог Джулиан Танг. Действенная мера профилактики это маски и проветривание помещений. Мытье рук и дезинфекция предметов это дополнительные способы защиты, а не панацея от коронавируса, уверен он.

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Фото: Mynet, CBC

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