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Турбокольцо на Заболотного: эксперимент провалился?

Турбокольцо на Заболотного: эксперимент провалился?

Введение кругового движения на перекрестке улицы Заболотного и проспекта Добровольского должно было ускорить проезд этой развязки и сберечь асфальтовое дорожное покрытие. Сейчас все кольцо в ямах, разметка стерлась, автомобили там едва ползут.

Рецепты

Круговое движение на ключевом перекрестке поселка Котовского появилось в июле 2021 года. Развязка значима потому, что поток фур с Объездной дороги попадает на улицу Заболотного и вот с нее всем этим грузовикам надо повернуть на проспект Добровольского, с которого они спокойно выезжают на Николаевскую трассу.

Предполагалось, что движение тяжелых машин по кругу, без резкого поворота, убережет дорожное покрытие от разрушения. Возможно, асфальт и правда разрушается в этом случае меньше. Но, как бы то ни было, спустя полгода все кольцо уже в рытвинах. Водители в шутку даже стали называть этот круг не турбокольцом, а виброкольцом.

Сейчас проезжая часть в этом месте нуждается в срочном ремонте. Но, по словам депутата горсовета Петра Обухова, который был инициатором внедрения круговых перекрестков в Одессе, ждать хотя бы ямочного ремонта перекрестка до конца марта не приходится.

Город, по непонятным причинам, не выделил на эти цели достаточно средств. Хотя, напомним, перекресток является ключевым и наиболее загруженным. По большому счету, там нужен не ямочный, а капитальный ремонт. Но необходимых для этого 25-30 миллионов гривен на это в бюджете нет.

Так что в ближайший год на перекрестке вряд ли возродится полноценное турбокольцо. Возможно, городские власти не закладывали денег на ремонт перекрестка, потому что рассчитывали на то, что Объездную дорогу продлят в обход поселка Котовского. Но у того строительства свои сложности – против его начала возражают экологи, так дорога может нанести вред Куяльницкому лиману.

Но можно ли сказать, что эксперимет провалился? Врядли. По разбитой дороге машины медленно едут что по кругу, что по обычному перекрестку. Но когда проезжая часть была в нормальном состоянии, турбокольцо продемонстрировало свое преимущество.

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Источник «Думская»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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