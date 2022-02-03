Черноморский порт переполнен машинами из США и Кореи: почему покупатели не забирают их

Сейчас на территории Черноморского порта хранят около 2 800 автомобилей. Из-за медленного освобождения мест на складе в будущем может не остаться мест.

По словам начальника специализированного паромного комплекса Юрия Расовского, весной 2021 года в Черноморск начали привозить подержанные автомобили из Южной Кореи. Почти через год импортировали около 6 500 машин. Но в январе 2022 года таможня подняла индикативы на растаможку бывших в употреблении автомобилей. Многие не готовы были платить другие деньги, о которых не договаривались сначала.

Сейчас на складе хранятся 2800 автомобилей и это почти половина склада. 8 и 10 февраля в порт зайдут два судна. Они привезут около 2000 автомобилей. Если для них не найдут места на складе, в порту предложат предпринимателям альтернативные площадки. Например, стоянки для технического транспорта.

Принять груз со всех судов в интересах самого порта. Так как если автомобили будет некуда разгружать, порт потеряет плановую прибыль.

Всего же сейчас грузооборот б/у автомобилей из Кореи оценивается в 15 тысяч в год.

Впрочем, похоже ситуация все же решается в пользу покупателей авто. По данным Черноморского порта, таможня снизила стоимость растаможки автомобилей из Кореи. В среднем цены упали на 400 – 1 000 долл., а на одну из моделей стоимость таможенной очистки снизилась на 4 750 дол.

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Источник и фото «Суспільне. Одеса»

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