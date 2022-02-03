На переезде под Одессой легковушка снесла шлагбаум и влетела в поезд – водитель погиб

В ночь на четверг, 3 февраля 2022 года, в Одесской районе, вблизи села Великодолинского, случилось смертельное ДТП на железной дороге.
По предварительной информации правоохранителей, 24-летний водитель Opel превысил скорость, сбил шлагбаум и столкнулся с двигавшимся через переезд грузовым поездом. От полученных травм молодой человек погиб на месте происшествия.
В полиции квалифицируют произошедшее как «нарушение правил безопасности дорожного движения». Ведется расследование.
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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области
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