На переезде под Одессой легковушка снесла шлагбаум и влетела в поезд – водитель погиб

На поселке Котовского авто врезалось в рекламный щит: есть погибшие Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе Одессы. Там в ночь с 29 на 30 января Nissan на огромной скорости влетел в рекламную конструкцию. ПОДРОБНЕЕ