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Коронавирус в Одесской области 3 февраля: почти 3000 заболевших за сутки

Коронавирус в Одесской области 3 февраля: почти 3000 заболевших за сутки

Волна штамма коронавируса Омикрон пока только растет и все больше накрывает как всю Украину так и Одесский регион. Число заболевших растет день ото дня, а в Одесской области вплотную приблизилось к трем тысячам за сутки. В стране заболели почти 40 тысяч человек только за день. Прямо сейчас ковидом болеют более 400 тысяч наших соотечетвенников.

Коронавирус в Одесской области 3 февраля

Рецепты

По информации Министерства охраны здоровья Украины, за минувшие сутки в Одесской области зарегистрировали 2 982 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее сообщалось про 2 752 выявленных больных.

14 человек от коронавируса умерли (вчера сообщалось о 9 смертях). А всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 5 748 человек.

Выздоровели от ковида за день 245 жителей области (вчера 106). Продолжают болеть 30 689 человек.

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Коронавирус в Украине 3 февраля

По данным Минздрава, за сутки в Украине отмечено 39 620 новых случаев заражения COVID-19 против 35 014 днем ранее.

Умерли от коронавируса за вчерашний день 210 украинцев (сутками ранее — 204). Всего же с начала пандемии болезнь забрала 100 809 жизней.

Выздоровели за сутки 9 380 человек. Продолжают болеть 418 234 наших соотечественника.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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