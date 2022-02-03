Падение самолета в Одессе: стали известны причины авиакатастрофы 2020 года

Национальное бюро расследования авиапроисшествий опубликовало результаты экспертизы падения легкомоторного самолета «Дельфин» в Одессе в 2020 году. Тогда погибли двое членов экипажа.

Об этом сообщает «Украинская служба информации», ссылаясь на официальный документ.

Экспертиза, которую проводили специалисты бюро, не криминальная, а ознакомительная. Причины ЧП выясняли для того, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось.

Как выяснилось, крушение произошло из-за отказа двигателя самолета.

Легкомоторный самолет Y1 «Дельфин» UR-OAP производства Одесского авиационного завода выполнял испытательный полет. В дальнейшем самолет должны были использовать для туристических авиапрогулок. Экспертиза показала, что на высот произошло падение мощности двигателя производства Франции (Safran Aircraft Engines) SR-305-230-1.

Командир судна сообщил диспетчеру, что им необходимо экстренно вернуться и запросил разрешение на посадку. Но в 900 метрах от аэропорта самолет разбился.

Производителя уведомили об авиакатастрофе.

Напомним, 17 июня 2020 года в районе 6-го километра Овидиопольской дороги упал легкомоторный самолет. Командир экипажа погиб на месте, второго пилота в крайне тяжелом состоянии передали медикам – позже он скончался в больнице.

Следствие рассматривало две версии: неисправность двигателя и человеческий фактор, не исключали и того, что пилоту могло стать плохо во время полета.

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