Новости Одессы и Одесской области

Падение самолета в Одессе: стали известны причины авиакатастрофы 2020 года

Падение самолета в Одессе: стали известны причины авиакатастрофы 2020 года

Национальное бюро расследования авиапроисшествий опубликовало результаты экспертизы падения легкомоторного самолета «Дельфин» в Одессе в 2020 году. Тогда погибли двое членов экипажа.

Рецепты

Об этом сообщает «Украинская служба информации», ссылаясь на официальный документ.

Экспертиза, которую проводили специалисты бюро, не криминальная, а ознакомительная. Причины ЧП выясняли для того, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось.

Как выяснилось, крушение произошло из-за отказа двигателя самолета.

Легкомоторный самолет Y1 «Дельфин» UR-OAP производства Одесского авиационного завода выполнял испытательный полет. В дальнейшем самолет должны были использовать для туристических авиапрогулок. Экспертиза показала, что на высот произошло падение мощности двигателя производства Франции (Safran Aircraft Engines) SR-305-230-1.

Командир судна сообщил диспетчеру, что им необходимо экстренно вернуться и запросил разрешение на посадку. Но в 900 метрах от аэропорта самолет разбился.

Производителя уведомили об авиакатастрофе.

Напомним, 17 июня 2020 года в районе 6-го километра Овидиопольской дороги упал легкомоторный самолет. Командир экипажа погиб на месте, второго пилота в крайне тяжелом состоянии передали медикам – позже он скончался в больнице.

Следствие рассматривало две версии: неисправность двигателя и человеческий фактор, не исключали и того, что пилоту могло стать плохо во время полета.

Читайте также: Одессу посетил американский “звездолет”

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить