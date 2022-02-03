Черные риэлторы и бдительный авиапассажир: главные новости Одессы за 2 февраля

В среду, 2 февраля 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события в Украине, Одессе и Одесской области.
В Одессе будут судить командира корабля морской охраны – его обвиняют в халатности при аварии танкера Delfi
В Одессе вывески адвокатов и стоматологов маскируются под дорожные знаки – правильно ли это?
Коронавирус в Одесской области бьет все рекорды — 2 февраля еще плюс 2725 заболевших
В Одесской области создали 19 «активных парков» с QR-кодами – рассказали, что это и как этим пользоваться
Ночью горела квартира на Черемушках – в результате много людей пострадало, в том числе и дети
Размеры украинской Венеции – Вилково — станут больше
Заседание земельной комиссии в Одессе прошло без драк (как в прошлый раз), но и не без конфликтов
Компенсацию за вакцинацию теперь могут получить и подростки
Украинские сурки дали прогноз на весну: наступит она вовремя, но будет с особенностями
Одесситам пообещали вернуть деньги за проездные из-за закрытых маршрутов трамваев
В Одессе от коронавируса умерла главный врач детской городской больницы №2
Мы рассказали, кто такие «черные» риэлторы и какие схемы используют, чтобы завладеть квартирой
Пассажир авиарейса из Одессы в Стамбул предотвратил опасную ситуацию
Средства «ковидной тысячи» можно будет потратить на газеты и журналы по подписке
Синоптики предупредили одесситов о гололедице 3 февраля
А энергетики – про отключения света в Одессе 3 февраля. Блэкаут затронет 61 улицу во всех районах города
Да, и у нас поплнение на книжной полке одессита: ода Власа Дорошевича нашему городу
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