Новости Одессы и Одесской области

Черные риэлторы и бдительный авиапассажир: главные новости Одессы за 2 февраля

Черные риэлторы и бдительный авиапассажир: главные новости Одессы за 2 февраля

В среду, 2 февраля 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события в Украине, Одессе и Одесской области.

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Мы рассказали, кто такие «черные» риэлторы и какие схемы используют, чтобы завладеть квартирой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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