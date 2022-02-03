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Одессит отремонтировал разбитый тротуар, но коммунальщики сорвали новую плитку

Одессит отремонтировал разбитый тротуар, но коммунальщики сорвали новую плитку

Житель Одессы за свой счет отремонтировал тротуар, положив на него тротуарную плитку. Но 3 февраля появились рабочие одного из городских коммунальных предприятий и плитку сняли.

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Инцидент произошел в Одессе на улице Сегедской, дом 23. Информация о случившемся появилась в местных телеграм-каналах.

Причину своего варварства коммунальщики объяснили тем, что у Сергея Карева (так зовут одессита, отремонтировавшего тротуар) нет разрешительных документов на самостоятельное благоустройство.

Сам Сергей пояснил, что хотел получить разрешение, но городской департамент, отвечающий за их выдачу, не вел прием граждан из-за карантина в связи с коронавирусом.

Зато Приморская администрация не стала утруждать себя разбирательствами и выслала рабочих разобраться с «самоуправством». Те, недолго думая, демонтировали плитку.

В комментариях к случившемуся, одесситы, проживающие в районе Сегедской, отметили, что на том месте тротуар уже долгое время был разбитый и в ямах. Все эти неудобства исчезли с новой плиткой.

А теперь вновь обнажились и в полной мере «радуют» пешеходов. Будут ли коммунальщики ремонтировать тротуар дальше, неизвестно.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе «супергерои» заасфальтировали улицу: никто не знает, кто это был.

Также мы сообщали, что велодорожка с «загулявшей» плиткой у одесской велоэстакады оказалась ничейной.

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Фото из телеграм-канала sovetnik_News

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Редакция ПРОФИЛЬ

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