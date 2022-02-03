Погода в Одессе 4 февраля: ночные заморозки и дневная оттепель

Погода в Одессе: каким обещает быть второй день февраля Завтра, 2 февраля 2022 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Возможны осадки. А вот сильных морозов не предвидится, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: 1 февраля прогнозируют дождь Во вторник, 1 февраля 2022 года, синоптики прогнозируют в Одессе умеренно теплую погоду и осадки в виде дождя днем. ПОДРОБНЕЕ