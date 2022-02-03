Погода в Одессе 4 февраля: ночные заморозки и дневная оттепель

В пятницу 4 февраля 2022 года в Одессе ожидаются ночные заморозки и дневная оттепель. Осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
В Одессе 4 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5° мороза, днем 2-4°С тепла.
Погода в Одесской области 4 февраля
В пятницу, 4 февраля, в Одесской области будет:
- Облачно с прояснениями;
- Без существенных осадков;
- Ночью и утром местами гололедица;
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с;
- Температура ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица.
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