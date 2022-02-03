На дороге в Одесский порт начали строить пропускной пункт (видео)

На будущей дороге в Одесский порт начали строить контрольно-пропускной пункт (КПП). Об этом сообщает Служба автодорог в Одесской области.
Как отчитались в Облавтодоре, на подъезде к строящемуся КПП дорогу в порт расширят с 2 до 6 полос, чтобы проверка и пропуск грузовиков на таможне не занимали много времени.
Кроме того на этом участке уже уложили:
- два слоя песка для усиления грунтов;
- два слоя щебеночно-песчаной смеси;
- геотекстиль typar sf 40 для укрепления основания.
На Facebook-странице Облавтодора опубликовано видео с места работ:
Также дорожники сообщили, что следующим этапом работ станет укладка двух слоев бутового камня и цементобетонного покрытия.
Напомним, новая шестиполосная дорога протяженностью 5,3 км соединит территорию Одесского морского торгового порта и трассу М-28 Одесса – Южный. Она должна стать альтернативой существующей трассе.
Кроме самой дороги, планируется соорудить эстакаду, построить площадку для отдыха водителей и отстойник на 300 грузовиков, а также обустроить два места для стационарного габаритно-весового контроля и две площадки взвешивания в движении.
Деньги на строительство выделены из государственного бюджета в рамках проекта «Большая стройка». Работы ведет компания «Ростдорстрой», которая принадлежит партнерам мэра Одессы Геннадия Труханова.
Напомним, в одесской мэрии планируют отселить жителей территории, попадающей в пятно строительства и санитарно-защитную зону дороги к Одесскому морскому порту.
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Фото: скриншот с видео Облавтодора