На дороге в Одесский порт начали строить пропускной пункт (видео)

На будущей дороге в Одесский порт начали строить контрольно-пропускной пункт (КПП). Об этом сообщает Служба автодорог в Одесской области.

Как отчитались в Облавтодоре, на подъезде к строящемуся КПП дорогу в порт расширят с 2 до 6 полос, чтобы проверка и пропуск грузовиков на таможне не занимали много времени.

Кроме того на этом участке уже уложили:

два слоя песка для усиления грунтов;

два слоя щебеночно-песчаной смеси;

геотекстиль typar sf 40 для укрепления основания.

На Facebook-странице Облавтодора опубликовано видео с места работ:

Также дорожники сообщили, что следующим этапом работ станет укладка двух слоев бутового камня и цементобетонного покрытия.

Напомним, новая шестиполосная дорога протяженностью 5,3 км соединит территорию Одесского морского торгового порта и трассу М-28 Одесса – Южный. Она должна стать альтернативой существующей трассе.

Кроме самой дороги, планируется соорудить эстакаду, построить площадку для отдыха водителей и отстойник на 300 грузовиков, а также обустроить два места для стационарного габаритно-весового контроля и две площадки взвешивания в движении.

Деньги на строительство выделены из государственного бюджета в рамках проекта «Большая стройка». Работы ведет компания «Ростдорстрой», которая принадлежит партнерам мэра Одессы Геннадия Труханова.

Напомним, в одесской мэрии планируют отселить жителей территории, попадающей в пятно строительства и санитарно-защитную зону дороги к Одесскому морскому порту.

Читайте также:

Фото: скриншот с видео Облавтодора