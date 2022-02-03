Одесский дворец-богадельня на ул. Мечникова: по следам былого великолепия

По сути, это особняк. Но очень уж похож на дворец. Небольшой такой, но величественный и (когда-то!) ну очень красивый. Сейчас можно насладиться тем, что от него осталось. Хотя сделать это на так уж и просто.

Одесский особняк спрятался от глаз людских

Вот смотрю я на это произведение архитектора Тодорова и думаю: надо же! Этот дворец строился как богадельня. Величественный особняк для нищих-неимущих. Теперь здание и само стало нищим-неимущим, хотя числится памятником архитектуры. Так официально и числится — кстати, под названием «Особняк»…

Особняк этот расположен по адресу: ул. Мечникова, 51. Но с улицы вы его не увидите. Мне пришлось очень долго стоять под воротами с кодовым замком, чтобы попасть в огромный двор, где этот особняк словно спрятался подальше от глаз людских.

Наконец, удалось попасть на территорию. Вот, наконец, и сам особняк. Бывшее Донцовское отделение Городской богадельни. Творение архитектора Тодорова, построенное в 1892-1893 годах. Таким вот строили отделение (всего лишь!) городской богадельни. Прямо какие-то царские апартаменты для нищих!..

Построил одесский отставной прапорщик богатейшую богадельню…

Архитектурная база «Домофото» дает нам справку, что это отделение богадельни именовалось Донцовским, потому что именно на средства господина Донцова оно и возводилось. «В Одесском областном архиве хранится дело от 25.08.1892 (ст. ст.) на 72 листа «О постройке здания богадельни на Старом кладбище, на средства пожертвованные господином Донцовым».

Кладбища давно нет, здание каким-то чудом уцелело, теперь вот можно даже «полюбоваться» тем, что от него осталось. Чудом уцелела и табличка, правда, только ее часть, где еще можно прочитать фамилию благотворителя, на чьи средства было построено это архитектурное чудо, рассчитанное (обратите внимание!) всего лишь на 40 неимущих.

Из архивного дела: «В феврале 1891 года приняты городом завещанные отставным прапорщиком И. М. Донцовым 25000 рублей на постройку и внутреннее устройство богадельни для престарелых. На эти суммы на старом же кладбище, во дворе богадельни, построено здание на 40 призреваемых. Отделение это открыто в конце ноября 1893 года и названо Донцовским».

Сегодняшний день одесского дворца-богадельни

Это архитектурное наследие, как мы сообщали выше, не увидишь с улицы. Ну разве что вы сможете разглядеть «кое-что» с территории сегодняшнего Преображенского парка.

Даже зайдя во двор, где находится особняк, нужно пройти мимо более поздних построек, чтобы увидеть этот памятник архитектуры.

Памятник архитектуры… Красиво звучит! Его сегодняшний день плачевен. После революции, как удалось узнать, он стал обычным жилым домом, поделенным на несколько квартир.

Сейчас главный вход в особняк завален мусором, фасад разрушается и требует восстановления. И можно только удивляться и радоваться тому, что «хоть кое-что сохранилось» — табличка на фасаде, пусть даже трудночитаемая, козырек, еще какие-то детали…

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Фото Марии Котовой

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