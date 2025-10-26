Ключевые моменты:

Одесские кардиохирурги успешно имплантировали кардиостимулятор годовалому ребенку с врожденным пороком сердца.

Врачи впервые применили новую методику физиологической стимуляции проводящей системы сердца у младенца весом до 6 кг.

Операция длилась 2,5 часа и завершилась полным восстановлением сердечной функции.

Разработанная методика уже задокументирована и может быть внедрена в других клиниках Украины и мира.

Как рассказал изданию «Думская» руководитель регионального центра кардиохирургии, профессор, доктор медицинских наук Юрий Карпенко, у ребенка диагностировали тяжелую врожденную патологию сердца – дефект межжелудочковой перегородки, недостаточность трехстворчатого клапана и полную AV-блокаду.

После первой операции по закрытию дефекта в сердце у маленького пациента начались тяжелые осложнения – пульс упал до критических показателей 40–50 ударов в минуту, что привело к развитию сердечной недостаточности. И медики вынуждены были подключить внешний кардиостимулятор для поддержания жизнедеятельности организма. Однако, как отмечают врачи, постоянное пребывание на внешнем стимуляторе не обеспечивает полноценной жизни для ребенка.

«У малыша была прямая угроза жизни. Он временно жил «на проволочке»: врачи вывели наружу электроды и подключили внешний стимулятор. Но это не жизнь», – рассказал врач.

И через десять дней после первого оперативного вмешательства кардиологи приняли решение о проведении второй, более сложной и решающей, операции – имплантации постоянного кардиостимулятора с тем, чтобы обеспечить малышу нормальное сердцебиение и возможность развиваться как здоровый ребенок.

Операция длилась 2,5 часа. В ней принимали участие шесть высококвалифицированных врачей и две медицинские сестры. Сложность процедуры заключалась в том, что электрод кардиостимулятора нужно было установить не в мышцу сердца, как это делается обычно, а непосредственно в тончайший нерв проводящей системы.

«Мы поставили электрод не в мышцу, как это делается обычно, а в тончайший нерв проводящей системы. Вернули природную координацию сокращения предсердий и желудочков. Это похоже на настройку сложного музыкального инструмента или, если хотите, двигателя автомобиля», – пояснил Юрий Карпенко.

По словам медика, сложность заключалась в поиске подходящей вены под ключицей – ее диаметр у ребенка был не больше полутора миллиметров. Через нее врачи ввели провод и установили современный кардиостимулятор Vitatron Q70 A2.

Результаты операции превысили все ожидания медиков.

«До операции показатель выброса крови у мальчика составлял 40%. Уже на следующий день он стал 65 – это норма. Мы добавили, образно говоря, 25% «лошадиных сил» его сердцу. Теперь он, скорее всего, будет практически здоровым ребенком», – отметил профессор.

По словам заслуженного врача, подобные операции с физиологической стимуляцией проводящей системы у детей весом до 6 кг ранее не фиксировались ни в Украине, ни в мире.

По словам Юрия Карпенко, одесская команда кардиохирургов впервые отработала и задокументировала эту методику, которая открывает возможности ее внедрения в других клиниках.

«Мы знаем только про пациентов от 25 кг и старше возрастом. У нас это уже вторая такая операция у младенца, но первая – осознанно спланированная. Теперь методика отработана и может тиражироваться», – подчеркнул врач.

Медик добавил, что необходимость в таких вмешательствах ежегодно возникает у примерно сотни детей в Украине, преимущественно после открытых операций при врожденных пороках сердца. Это не массовая хирургия, как у взрослых, но каждая такая операция дает шанс на полноценную жизнь.

Через десять лет кардиостимулятор, вероятно, придется заменить, но у врачей уже есть ответ.

«Сейчас американские и китайские ученые работают над чипом размером с рисовое зернышко, – говорит Юрий Карпенко. – Его можно будет имплантировать без проводов, с бесконечным зарядом энергии. Возможно, именно такой наностимулятор установят этому ребенку в будущем».

