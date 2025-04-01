Как сообщала “Одесская жизнь”, в Одессе провели уникальную операцию шестимесячному малышу, весом всего 6 кг. Из-за врожденного порока его сердце билось слишком медленно — всего 70 ударов в минуту вместо необходимых 120. Это означало одно — каждая минута промедления могла стоить жизни.

В Одесской областной больнице рассказали, что решение об имплантации электрода, который восстановит естественный ритм сердца маленького Глеба приняла команда врачей под руководством профессора Карпенко Юрия Ивановича, заведующего отделением аритмий сердца и руководителя Регионального центра кардиохирургии.

Настоящий медицинский прорыв совершила команда кардиохирургов Одесской областной клинической больницы вместе с заведующим отделением кардиохирургии Одесской областной детской клинической больницы.

“По нашим данным, это самый маленький по весу пациент в мире, которому провели такую сложную процедуру. И это стало возможным благодаря опыту и блестящей командной работе одесских врачей. Сегодня этот маленький боец дышит ровно, его сердце бьется в правильном ритме. Он получил шанс на полноценную и качественную жизнь” — рассказали в медучреждении.

Одесских врачей пригласили в Чикагский университет для публикации этого случая в авторитетных медицинских изданиях. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

“Спасибо нашим медикам за их мастерство, преданность и силу духа! Вы — настоящие спасители человеческих жизней и гордость Украины! Желаю маленькому Глебу скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Он уже победитель!” — написал он в Телеграм.

Ранее в Одесской областной больнице провели сложную операцию младенцу, который появился на свет на 29-й неделе беременности с весом 1,5 кг.